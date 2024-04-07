DASH¥á¥·°ä»º ¡Á¹áÀî¸©¡¦±öË°ËÜÅç¡Á
º£²ó¡¢ÂÀ°ì¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½700¤â¤ÎÅç¡¹¤¬¤¢¤ëÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¹áÀî¸©¡¦±öË°ËÜÅç¡£
¼þ°Ï¤ÏÌó16Ò¡¢¼Ö¤Ç1¼þ25Ê¬¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ë¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½250¿Í¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤È¤¤¤¦Àï¹ñ»þÂå¤Î3±Ñ·æ¤â½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤·¡¢¸Å¤³¹ÊÂ¤ß¤¬º£¤â»Ä¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê±öË°ËÜÅç¤Ç¡¢À©¸Â»þ´Ö6»þ´Ö¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÄ¶¶¿ÅÚ¥á¥·Ãµ¤·¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÅçÃæ¤òÁö¤Ã¤ÆÅçÌ±Ãµ¤·¡£2¿Í¤ÎÌÜ¤ËºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡Ö±öË°¶ÐÈÖ½ê¡×¡£
Àï¹ñ»þÂå¡¢Â¤Á¥¤äÁàÁ¥µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¿®Ä¹¡¢½¨µÈ¡¢²È¹¯¤È¤¤¤Ã¤¿Å·²¼¿Í¤«¤é¹â¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±öË°ËÜÅç¤Î¿Í¡¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÁàÁ¥¤ËÄ¹¤±¤¿Á¥¾è¤ê¤¿¤Á¤Ï¡£¡Ö±öË°¿å·³(¤·¤ï¤¯¤¹¤¤¤°¤ó)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç³èÌö¡£
ËÜÍè¡¢ËëÉÜ¤ÎÂçÌ¾¤¬Åý¼£¤¹¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¡¢ÅçÌ±¤«¤éÂå´±¤òÈ´Å§¡£
¤½¤Î¼«¼£ÎÎ¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¡¢¤³¤³±öË°¶ÐÈÖ½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤ÎÅçÌ±¤ÎÉÍÌîÆØ»Ò¤µ¤ó¡£
¡ÖÅç¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦ÂÀ°ì¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¡Ù¡£¥¿¥â¥ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤è¤ë¡×¤ÈÉÍÌî¤µ¤ó¡£
¥Ò¥ó¥È¤òÄº¤¤¤¿¸å¡¢2¿Í¤Ï³ÞÅç¤Î³¹Ãæ¤ò»¶ºö¡£¡ÖµþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂÀ°ì¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³ÞÅç¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåÅö»þ¤Î·úÂ¤Êª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àï¹ñ»þÂå¤«¤éËëËö¤Ë¤«¤±Â¤Á¥µ»½Ñ¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¡¢±öË°¿å·³¡£ÀïÍð¸å¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢²È¤ÎÂç¹©¡¦±öË°Âç¹©¤È¤·¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³èÌö¤·¡¢¼«¤é¤Î²È²°¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¾å¤²¤½¤ÎµòÅÀ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î³¹ÊÂ¤ß¡£
¤½¤ó¤Ê¾ð½ïÉº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ò¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤È¡Ä¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥çÄÌ¤ê¡©¡×
¥Þ¥Ã¥Á¥çÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤òÃµ¤·¤ÆÊâ¤Â³¤±¤ë¤¬¡¢¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡£
³¹¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤³¤È20Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²ñ¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤¿ÂçÀÐÅí»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¥²¥¿¤Î¼Ñ¤Ä¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬µù»Õ¤Ç¡Ø¥²¥¿¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÀè¤Û¤É¤Î¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¡Ù¤âÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡¢¤È¤Î¤³¤È¤ÇµÈÊó¤òÂÔ¤Á¤Ä¤Ä¡¢ºÆ¤ÓÄ´ºººÆ³«¡£
Â³¤±¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿郄ÅçÈ¬½ÅÈþ¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê郄Åç¤µ¤ó¤ÎÌ±½É¤Ë¾·ÂÔ¤·¤ÆÄº¤¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åç¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÍ¥¤ì¤¿Á¥¾è¤ê¤¿¤Á¤Ç±É¤¨¤¿±öË°ËÜÅç¤Ç¿©¤Ù·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ë¥·³¡Ù¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡ª»õ±þ¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡Ø¥Ë¥·³¡Ù¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Ç³Í¤ì¤ë¡¢½Õ¤¬½Ü¤Î´¬³¡£Æù¿©¤Ç¥¢¥µ¥ê¤ä¥«¥¤Ê¤É¤ò¥¨¥µ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
100Ç¯°Ê¾åÀÎ¤«¤éµ®½Å¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤·¤Æ¿©¤Ù·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»É¿È¤ä¾Æ¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¡£
ÁÀ¤¦¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Ä¶¶¿ÅÚÎÁÍý¡ª
¤½¤ó¤ÊÎÁÍý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢µÈÅÄÅ¡¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥·°ä»ºµá¤á¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÈÅÄÅ¡¤òË¬¤Í¤¿¡£²È¼ç¤ÎµÈÅÄÌ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÛ100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢ÍÅÄ¾Æ¤Ç¤Ç¤¤¿¥È¥¤¥ì¡£¤½¤ó¤ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÅç¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤é¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¿¥³¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¿¥³ÈÓ¡¢Å·¤×¤é¡×
¼Â¤Ï¹áÀî¸©¡¢¥¿¥³¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¡£µù³ÍÎÌ¤âÁ´¹ñ3°Ì¤Ç¥¿¥³¤ÎÎÁÍý¤âËÉÙ¤À¤¬¡¢¥á¥·°ä»º¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥á¥·°ä»ºÃµ¤·¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡Ä¡£
¤¹¤ë¤ÈÂÀ°ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥çÄÌ¤ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Ï¾ë²¼Ä®¤Ç¡¢Ä®²°ÄÌ¤ê¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤ÎËÜÅç¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤«¤é¡¢Á¥¤Î±ýÍè¤¬Â¿¤¯¡¢1570Ç¯Âå¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢³ÞÅç¤Î³¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅç¤ÎÀ¾¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥á¥·°ä»ºÃµ¤·¡£
¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·úÊª¡£
3Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅç¡¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤Îº×Åµ¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¡£
±öË°ËÜÅç¤â¤½¤ÎÅç¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Æ½ê¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄ¡£»Ä¤ê3»þ´Ö¤ÇÌ¤¤À¥á¥·°ä»º¤Ï¥¼¥í¡£¡Ö¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×
¾Ç¤ê¤À¤·¤¿º¢¡¢½Ð²ñ¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ö¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¡Ù¡£¤ªÍÈ¤²¤ÈÆ¦Éå¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×
¥á¥·°ä»º¸õÊä¤Î¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¡Ù¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©
¤Ê¤«¤Ê¤«¥á¥·°ä»º¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢3»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É½Ð²ñ¤Ã¤¿Åí»Ò¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¡£¤½¤³¤Ç¡¢µÞ¤¤¤ÇËÜÅçµù¶¨¤Ø¡£
Åí»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡¢µù¶¨ÁÈ¹çÄ¹¤Î°ìÉ×¤µ¤ó¤ËÍÑ°Õ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥²¥¿¤Î¼Ñ¤Ä¤±¡Ù¡£
ÍÍ¡¹¤Êµû¤¬½¸¤Þ¤ë±öË°ËÜÅç¤Ç¿©¤Ù·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥²¥¿¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÀåÊ¿ÌÜ¡×¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Î³¤Äì¤ËÂ¿¤¯À¸Â©¤·¡¢ÍúÊª¤Î¡Ö¥²¥¿¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ø¥²¥¿¡Ù¤Ï¿È¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÂç¤¤¤¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤ß¤ê¤ó¤Ç¼ÑÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª¿È¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥²¥¿¼«ÂÎ¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
¤³¤Î¡Ø¥²¥¿¤Î¼ÑÉÕ¤±¡Ù¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬Ä´¤Ù¤¿¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¶¿ÅÚÎÁÍý¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¡Ä¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¸«»ö¡¢¥á¥·°ä»º¤ËÇ§Äê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥á¥·°ä»º¸õÊä¤¬¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¡Ù¡£
¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤ò¡Ö¥¿¥â¥ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¡Ù¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÇÂ¿¤¯³Í¤ì¤ë¥¤¥µ¥²Ê¤Îµû¡£
¤½¤Î³Í¤ì¤¿¤Æ¤Î¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¡Ù¤ò¡¢µù¶¨¿¦°÷¤ÎÂç×¢Àµ¾¼¤µ¤ó¤¬»«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¿©´¶¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
Â³¤±¤Æ¡¢¹ë²÷¤ËÄ¾²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¤Î±ö¾Æ¤¡Ù¤âÄº¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ª¥Þ¥¸¤ä¤Ð¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¡×
¤³¤Î¡Ø¤Ó¤ó¤°¤·¡Ù¤ÎÊý¤Ï¡¢»É¿È¤È¾Æ¤µû¤Ê¤Î¤Ç¥á¥·°ä»º¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¦¤è¡×
µù¶¨Íý»ö¤ÎµÈÅÄÊÙ¤µ¤ó¤ÎÈª¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿³ÞÅç¡£
¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¡Ù¤È¤Ï¡¢¹âºÚ¤Î°ì¼ï¤ÎÌîºÚ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òßÖ¤á¤Æ¡Ø¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤ó¤Ð¤ó¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡©Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡©ÉÍÌî¤µ¤ó¡©¡×
¤Ó¤ó¤°¤·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉÍÌîÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËºÆ²ñ¤·¡¢¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¹âÁÒ¥È¥è»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖµÞ¤Ë¸À¤¦¤Æ¤â¡£Åò¤¬¤¯¤ó¤ä¤Ç¡©¡×
¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¡Ù¤Ï¥¢¥¯¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¡¢Åò¤¬¤¤¤Æ¤«¤é°ìÈÕ¿å¤ËÄÒ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£¤«¤éÅò¤¬¤±¤Ð¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤¦¤é¤·¤¤¡£
»Ä¤ê¤¢¤È1»þ´Ö¡£¤Ê¤ó¤È¤«Íê¤ß¹þ¤ß¡¢ÉÍÌî¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÉÍÌî¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¡Ù¤ò¼ý³Ï¤·¡¢µÞ¤¤¤ÇÎÁÍý¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£
¥È¥è¤µ¤ó¡¢Åí»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î°ìÉ×¤µ¤ó¤â»²Àï¤·¤ÆÄº¤¡¢±öË°ËÜÅç¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢¥È¥è¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¤ÎÄÒÊª¡Ù¤òÄº¤¯¤È¡Ä
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ªËÍ¤é¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¹âºÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£
¡Ö¤¢¡Á¤¦¤Þ¡ª¥´¥ÞÌý¤Î¹á¤ê¤ÈÆ¦Éå¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¨¤°¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¡Ø¤Þ¤ó¤Ð¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬Ä´¤Ù¤¿¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¶¿ÅÚÎÁÍý¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤Þ¤ó¤Ð¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¡Ä¤Þ¤¹¡×
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥·°ä»ºÇ§Äê¤Ê¤é¤º¡£
¤³¤ÎÆü¡¢6»þ´Ö¤Ç2¿Í¤¬Äº¤¤¤¿¤Î¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¥²¥¿¤Î¼ÑÉÕ¤±¡Ù¤ò´Þ¤à¡¢·×5ÉÊ¡£
¡ÖÅç¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤·¤¿¡£Åç¤Î¿Í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤â´¶¤¸¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
±öË°ËÜÅç¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª