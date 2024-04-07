¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¡È¤Û¤ÜÂßÀÚ¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤ÎºÊ¡¦»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¤ÈÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¤Û¤ÜÂßÀÚ¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡ÖÂ©»Ò¤ÏÎî´¶¤¢¤ê!?¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡¢ºÊ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é±óÀ¬¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖºòÆü¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤ÆÌÀÆü¤«¤é¤ÎËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ä«¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ÈÂ©»Ò¤òÊú¤¤¤¿»³ºê¥¢¥Ê¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡Ö±¿ÎÉ¤¯¤ªÅ¹¤Ï¤Û¤ÜÂßÀÚ¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É·ë¶É¤æ¤Ã¤¯¤ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â³°¤Ç¤ÎÄ«¿©¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¤ÎÄ«¿©¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Æü¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£