ゆずが、5月15日に新曲「Chururi」(読み:ちゅるり)を配信リリース。さらに、今夏に2年ぶりとなるニューアルバムを発売し、そのアルバムを携えて全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025』も開催する。

同情報は、4月6日、7日の2日間、神奈川 横浜BUNTAIのこけら落とし公演『YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI』のライブ本編終了後にサプライズで告知されたもの。「Chururi」は、昨年8月に配信リリースした「ビューティフル」以来、約9カ月ぶりとなる新曲。ニューアルバムも含め、楽曲の全容は追って発表される。

ゆずのアリーナツアーは、25周年イヤーに開催された2022年の『YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE/SEES -ALWAYS with you-』以来、約2年ぶり。今回発表された『YUZU ARENA TOUR 2024-2025』は、10月19日の長野ビッグハット公演を皮切りに、年を跨いだ2025年2月24日神奈川 横浜アリーナ公演まで、全国12カ所30公演を巡る。

また、2025年2月18日、19日の神奈川 横浜アリーナ公演では、後に映像作品としてリリースするための収録カメラが入るという。現在、ファンクラブ『ゆずの輪』会員チケットの先行受付がスタートしている。

(文=リアルサウンド編集部)