ゆず、新曲「Chururi」を5月配信＋2年ぶりアルバムを今夏発売＋全12ヵ所30公演の大規模ツアー開催決定
ゆずが、5月15日に新曲「Chururi」の配信をスタートするほか、2年ぶりとなるニューアルバムを今夏リリースすることに加え、ニューアルバムを引っさげての全12ヵ所30公演の全国アリーナツアーを開催することが発表となった。
◆ ゆず 画像
ゆずのアリーナツアーは、25周年イヤーに開催された＜YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE/SEES -ALWAYS with you-＞以来、約2年ぶり。発表された大規模アリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025＞は、10月19日の長野ビッグハット公演を皮切りに、年を跨いで2025年2月24日の神奈川・横浜アリーナ公演まで、全国12ヵ所30公演をまわるもの。また、2025年2月18日および19日の神奈川・横浜アリーナ公演は、後に映像作品としてリリースするために収録カメラが入るShooting LIVEとなる。
ゆずは4月6日および7日の2日間、神奈川・横浜の横浜文化体育館跡地に新たに開業した会場・横浜BUNTAIのこけら落とし公演＜YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI＞を開催、2日間でフルキャパシティとなる約1万人を動員した。新曲やアルバムリリース、ツアー告知は、本日7日のライブ本編終了後にサプライズで告知されたかたちだ。
■新曲『Chururi』
■ニューアルバム
■アリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025＞
10月19日(土) 長野・長野ビッグハット
10月20日(日) 長野・長野ビッグハット
10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
11月23日(土/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ
12月01日(日) 三重・三重県営サンアリーナ
12月07日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月08日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
▼2025年
1月11日(土) 大阪・大阪城ホール
1月12日(日) 大阪・大阪城ホール
1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
1月25日(土) 福井・サンドーム福井
1月26日(日) 福井・サンドーム福井
2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
2月08日(土) 北海道・北海きたえーる
2月09日(日) 北海道・北海きたえーる
2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE
2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE
2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ
2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ
2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ
▼チケット
【ファンクラブ「ゆずの輪」会員先行受付】
受付開始：2024年4月7日(日)19:30より
■Kアリーナ横浜こけら落とし公演映像作品2作同時リリース
※予約受付中：特設サイト参照
■Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』
予約URL：https://TF.lnk.to/HIBIKI_DAY1
■Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』
予約URL：https://TF.lnk.to/HIBIKI_DAY2
▼Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』
【Blu-ray2枚組】TFXQ-78251〜78252 \9,900(税込)
【DVD２枚組】TFBQ-18285〜18286 \9,900(税込)
※16Pブックレット
●封入特典
「Ne STREAM LIVE」視聴シリアルコード(初回プレス限定/視聴可能期間限定)
※DolbyAtmos音源でライブ映像をスマホやTVでストリーミング再生できる配信サービスです。
●収録曲
1.シュビドゥバー 2.そのときには 3.栄光の架橋 4.始まりの場所 5.遊園地 6.境界線 7.イコール 8.眼差し 9.する〜 10.タッタ 11.友達の唄 12.サヨナラバス 13.贈る詩 14.青 15.響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか) 16.少年 17.夏色 18.ビューティフル 19.Frontier
●特典映像
「ゆずが行く！おすすめスポット in 横浜」
※ライブ内で幕間映像として流れたゆず2人のドライブトーク映像を、アンコール公演含む全5本収録。
▼Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』
【Blu-ray2枚組】TFXQ-78253〜78254 \9,900(税込)
【Blu-ray2枚組】TFBQ-18287〜18288 \9,900(税込)
※16Pブックレット
●封入特典
「Ne STREAM LIVE」視聴シリアルコード(初回プレス限定/視聴可能期間限定)
※DolbyAtmos音源でライブ映像をスマホやTVでストリーミング再生できる配信サービスです。
●収録曲
1.ヒカレ 2.うたエール 3.公私混同 4.from 5.彼方 6.慈愛への旅路 7.桜木町 8.タッタ 9.夢の地図 10.REASON 11.君を想う 12.雨のち晴レルヤ 13.ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 14.少年 15.夏色 16.ビューティフル 17.Frontier 18.栄光の架橋
●特典映像
「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama BEAUTIFUL never give up」LIVE SELECTION
1.HAMO 2.代官山リフレイン 3.月曜日の週末 4.いつか
▼「ゆずの輪」会員限定盤『HIBIKI COMPLETE BOX』
【Blu-ray SET：5枚組＋CD6枚組】PPTF-7095〜7101 \29,800(税込)
【DVD SET：5枚組＋CD6枚組】PPTF-1057〜1063 \29,800(税込)
※16Pブックレット×2冊(DAY1/DAY2)
※豪華BOX仕様(完全数量限定盤)
※YUZU Official Store限定販売 /「ゆずの輪」会員限定アイテム
●同梱商品
■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE ✕ FUTARI」
■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED ✕ ALL STARS」
■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS」
※DAY3は「HIBIKI COMPLETE BOX」限定収録となります
●DAY3 収録曲
1.ヒカレ 2.うたエール 3.贈る詩 4.サヨナラバス 5.響語り(はるか / Hey和 / 1 /虹 / SEIMEI / はるか) 6.桜木町 7.タッタ 8.夢の地図 9.REASON 10.君を想う 11.雨のち晴レルヤ 12. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 13.少年 14.夏色 15.ビューティフル 16.Frontier 17.栄光の架橋
●豪華特典
＜YUZU LIVE CD HIBIKI in K-Arena Yokohama＞CD6枚
●DAY1 BLUE ✕ FUTARI(DISC2枚組)
1.シュビドゥバー 2.そのときには 3.栄光の架橋 4.始まりの場所 5.遊園地 6.境界線 7.イコール 8.眼差し 9.する〜 10.タッタ 11.友達の唄 12.サヨナラバス 13.贈る詩 14.青 15.響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか) 16.少年 17.夏色 18.ビューティフル 19.Frontier
●DAY2 RED ✕ ALL STARS(DISC2枚組)
1.ヒカレ 2.うたエール 3.公私混同 4.from 5.彼方 6.慈愛への旅路 7.桜木町 8.タッタ 9.夢の地図 10.REASON 11.君を想う 12.雨のち晴レルヤ 13.ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。/ マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 14.少年 15.夏色 16.ビューティフル 17.Frontier 18.栄光の架橋
●DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS(DISC2枚組)
1.ヒカレ 2.うたエール 3.贈る詩 4.サヨナラバス 5.響語り(はるか / Hey和 / 1 /虹 / SEIMEI / はるか) 6.桜木町 7.タッタ 8.夢の地図 9.REASON 10.君を想う 11.雨のち晴レルヤ 12. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット〜奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 13.少年 14.夏色 15.ビューティフル 16.Frontier 17.栄光の架橋
・オリジナルライブフォトカード(30枚封入)
・「ゆずが行く！おすすめ
関連リンク
◆＜ARENA TOUR 2024-2025＞＞特設サイト
◆映像作品＜LIVE FILMS HIBIKI＞特設サイト