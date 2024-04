ゆずが、5月15日に新曲「Chururi」の配信をスタートするほか、2年ぶりとなるニューアルバムを今夏リリースすることに加え、ニューアルバムを引っさげての全12ヵ所30公演の全国アリーナツアーを開催することが発表となった。ゆずのアリーナツアーは、25周年イヤーに開催された<YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE/SEES -ALWAYS with you->以来、約2年ぶり。発表された大規模アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025>は、10月19日の長野ビッグハット公演を皮切りに、年を跨いで2025年2月24日の神奈川・横浜アリーナ公演まで、全国12ヵ所30公演をまわるもの。また、2025年2月18日および19日の神奈川・横浜アリーナ公演は、後に映像作品としてリリースするために収録カメラが入るShooting LIVEとなる。

■Kアリーナ横浜こけら落とし公演映像作品2作同時リリース



2024年4月17日(水)リリース※予約受付中:特設サイト参照■Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』予約URL:https://TF.lnk.to/HIBIKI_DAY1■Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』予約URL:https://TF.lnk.to/HIBIKI_DAY2▼Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』【Blu-ray2枚組】TFXQ-78251〜78252 \9,900(税込)【DVD2枚組】TFBQ-18285〜18286 \9,900(税込)※16Pブックレット●封入特典「Ne STREAM LIVE」視聴シリアルコード(初回プレス限定/視聴可能期間限定)※DolbyAtmos音源でライブ映像をスマホやTVでストリーミング再生できる配信サービスです。●収録曲1.シュビドゥバー 2.そのときには 3.栄光の架橋 4.始まりの場所 5.遊園地 6.境界線 7.イコール 8.眼差し 9.する〜 10.タッタ 11.友達の唄 12.サヨナラバス 13.贈る詩 14.青 15.響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか) 16.少年 17.夏色 18.ビューティフル 19.Frontier●特典映像「ゆずが行く!おすすめスポット in 横浜」※ライブ内で幕間映像として流れたゆず2人のドライブトーク映像を、アンコール公演含む全5本収録。▼Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』【Blu-ray2枚組】TFXQ-78253〜78254 \9,900(税込)【Blu-ray2枚組】TFBQ-18287〜18288 \9,900(税込)※16Pブックレット●封入特典「Ne STREAM LIVE」視聴シリアルコード(初回プレス限定/視聴可能期間限定)※DolbyAtmos音源でライブ映像をスマホやTVでストリーミング再生できる配信サービスです。●収録曲1.ヒカレ 2.うたエール 3.公私混同 4.from 5.彼方 6.慈愛への旅路 7.桜木町 8.タッタ 9.夢の地図 10.REASON 11.君を想う 12.雨のち晴レルヤ 13.ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 14.少年 15.夏色 16.ビューティフル 17.Frontier 18.栄光の架橋●特典映像「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama BEAUTIFUL never give up」LIVE SELECTION1.HAMO 2.代官山リフレイン 3.月曜日の週末 4.いつか▼「ゆずの輪」会員限定盤『HIBIKI COMPLETE BOX』【Blu-ray SET:5枚組+CD6枚組】PPTF-7095〜7101 \29,800(税込)【DVD SET:5枚組+CD6枚組】PPTF-1057〜1063 \29,800(税込)※16Pブックレット×2冊(DAY1/DAY2)※豪華BOX仕様(完全数量限定盤)※YUZU Official Store限定販売 /「ゆずの輪」会員限定アイテム●同梱商品■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE ✕ FUTARI」■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED ✕ ALL STARS」■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS」※DAY3は「HIBIKI COMPLETE BOX」限定収録となります●DAY3 収録曲1.ヒカレ 2.うたエール 3.贈る詩 4.サヨナラバス 5.響語り(はるか / Hey和 / 1 /虹 / SEIMEI / はるか) 6.桜木町 7.タッタ 8.夢の地図 9.REASON 10.君を想う 11.雨のち晴レルヤ 12. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 13.少年 14.夏色 15.ビューティフル 16.Frontier 17.栄光の架橋●豪華特典<YUZU LIVE CD HIBIKI in K-Arena Yokohama>CD6枚●DAY1 BLUE ✕ FUTARI(DISC2枚組)1.シュビドゥバー 2.そのときには 3.栄光の架橋 4.始まりの場所 5.遊園地 6.境界線 7.イコール 8.眼差し 9.する〜 10.タッタ 11.友達の唄 12.サヨナラバス 13.贈る詩 14.青 15.響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか) 16.少年 17.夏色 18.ビューティフル 19.Frontier●DAY2 RED ✕ ALL STARS(DISC2枚組)1.ヒカレ 2.うたエール 3.公私混同 4.from 5.彼方 6.慈愛への旅路 7.桜木町 8.タッタ 9.夢の地図 10.REASON 11.君を想う 12.雨のち晴レルヤ 13.ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。/ マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 14.少年 15.夏色 16.ビューティフル 17.Frontier 18.栄光の架橋●DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS(DISC2枚組)1.ヒカレ 2.うたエール 3.贈る詩 4.サヨナラバス 5.響語り(はるか / Hey和 / 1 /虹 / SEIMEI / はるか) 6.桜木町 7.タッタ 8.夢の地図 9.REASON 10.君を想う 11.雨のち晴レルヤ 12. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット〜奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 13.少年 14.夏色 15.ビューティフル 16.Frontier 17.栄光の架橋・オリジナルライブフォトカード(30枚封入)・「ゆずが行く!おすすめ