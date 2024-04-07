1998年、同じレーベルよりデビューした同期の椎名林檎と宇多田ヒカル。ともに25周年を迎えた二人がテレビで初共演することが明らかとなった。

◆宇多田ヒカル × 椎名林檎 画像

日本テレビ系新音楽番組『with MUSIC』が、今春放送をスタートする。そのレギュラー放送初回4月13日のメインゲストとして宇多田ヒカルが出演、宇多田ヒカルの6thアルバム『Fantôme』(2016年発表)収録曲であり、椎名林檎とのコラボレーション曲「二時間だけのバカンス」を初披露する。

なお、椎名林檎が4月17日にリリースするニューシングル「人間として」の購入特典およびデザイン画像も公開となった。


■日本テレビ系 新音楽番組『with MUSIC』

放送日時：4月13日(土)19:56〜20:54
レギュラー放送時間：毎週土曜 19:56〜20:54
放送局：日本テレビ系全国ネット
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
※毎週 豪華アーティストらが出演
公式HP：https://www.ntv.co.jp/withmusic/
公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/ntv_withmusic
公式Instagram：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■ニューシングル「人間として」

2024年4月17日(水)発売
UPCH-80608 \1,320 (税込)
※選べるジャケット4種仕様
※デジタル配信同時リリース
※テレビ朝日系・4月9日スタート火曜よる9時 ドラマ『Destiny』主題歌
▼収録曲
1. 人間として　作詞 作編曲：椎名林檎
2. 紅海月の夜　作詞 作編曲：椎名林檎
●購入特典：大判ポストカード
※サイズ：20×14.8cm
※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。
※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。
※特典画像はイメージです。現物とは異なる場合がございます。


▲ジャケット画像


▲購入特典

■テレビ朝日系ドラマ『Destiny』番組情報

放送日：2024年4月9日スタート ※毎週火曜よる9:00〜9:54
放送局：テレビ朝日系24局
主演：石原さとみ
・ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/destiny/
・X (旧 Twitter)：https://twitter.com/Destiny_tvasahi/ (@Destiny_tvasahi)
・Instagram：https://www.instagram.com/destiny_tvasahi/ (@destiny_tvasahi)
・TikTok：https://www.tiktok.com/destiny_tvasahi (@destiny_tvasahi)
・TVer：https://tver.jp/series/sr9fan1hkw


(c) テレビ朝日

関連リンク

◆椎名林檎 特設サイト
◆SR猫柳本線
◆SR猫柳本線ポケット
◆椎名林檎 オフィシャルYouTubeチャンネル