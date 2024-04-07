放送日時：4月13日(土)19:56〜20:54レギュラー放送時間：毎週土曜 19:56〜20:54放送局：日本テレビ系全国ネットMC：有働由美子アーティストナビゲーター：松下洸平※毎週 豪華アーティストらが出演公式HP：https://www.ntv.co.jp/withmusic/公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/ntv_withmusic公式Instagram：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■ニューシングル「人間として」





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2024年4月17日(水)発売UPCH-80608 \1,320 (税込)※選べるジャケット4種仕様※デジタル配信同時リリース※テレビ朝日系・4月9日スタート火曜よる9時 ドラマ『Destiny』主題歌▼収録曲1. 人間として 作詞 作編曲：椎名林檎2. 紅海月の夜 作詞 作編曲：椎名林檎●購入特典：大判ポストカード※サイズ：20×14.8cm※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。※特典画像はイメージです。現物とは異なる場合がございます。