宇多田ヒカル × 椎名林檎、テレビ初共演で「二時間だけのバカンス」初披露
1998年、同じレーベルよりデビューした同期の椎名林檎と宇多田ヒカル。ともに25周年を迎えた二人がテレビで初共演することが明らかとなった。
◆宇多田ヒカル × 椎名林檎 画像
日本テレビ系新音楽番組『with MUSIC』が、今春放送をスタートする。そのレギュラー放送初回4月13日のメインゲストとして宇多田ヒカルが出演、宇多田ヒカルの6thアルバム『Fantôme』(2016年発表)収録曲であり、椎名林檎とのコラボレーション曲「二時間だけのバカンス」を初披露する。
■日本テレビ系 新音楽番組『with MUSIC』
レギュラー放送時間：毎週土曜 19:56〜20:54
放送局：日本テレビ系全国ネット
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
※毎週 豪華アーティストらが出演
公式HP：https://www.ntv.co.jp/withmusic/
公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/ntv_withmusic
公式Instagram：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic
■ニューシングル「人間として」
UPCH-80608 \1,320 (税込)
※選べるジャケット4種仕様
※デジタル配信同時リリース
※テレビ朝日系・4月9日スタート火曜よる9時 ドラマ『Destiny』主題歌
▼収録曲
1. 人間として 作詞 作編曲：椎名林檎
2. 紅海月の夜 作詞 作編曲：椎名林檎
●購入特典：大判ポストカード
※サイズ：20×14.8cm
※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。
※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。
※特典画像はイメージです。現物とは異なる場合がございます。
▲ジャケット画像
▲購入特典
■テレビ朝日系ドラマ『Destiny』番組情報
放送局：テレビ朝日系24局
主演：石原さとみ
・ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/destiny/
・X (旧 Twitter)：https://twitter.com/Destiny_tvasahi/ (@Destiny_tvasahi)
・Instagram：https://www.instagram.com/destiny_tvasahi/ (@destiny_tvasahi)
・TikTok：https://www.tiktok.com/destiny_tvasahi (@destiny_tvasahi)
・TVer：https://tver.jp/series/sr9fan1hkw
(c) テレビ朝日
関連リンク
◆SR猫柳本線
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