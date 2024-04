FANTASTIC◇CIRCUSが9月4日、ライブ<Shinjuku ReNY 10th presents FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】>を開催することが発表となった。同公演は2024年9月に、開店10周年を迎える新宿ReNYを記念して行われるものだ。チケットの先行予約受付期は本日4月7日19:00から4月21日23:59まで。一般発売は8月3日から。

■ライブ<Shinjuku ReNY 10th presents FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】>

9月4日(水) 東京・Shinjuku ReNY

open18:00 / start18:30

▼チケット

前売り \8,800-(税込)

※ドリンク代別

※年齢制限:3歳以上有料(2歳未満入場不可)

一般発売:2024年8月3日(土)10:00〜

【チケット先行予約】

受付期間:4月7日(日)19:00〜4月21日(日)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4078490001-P0030001

(問)新宿ReNY 03-5990-5561

9月4日(水) 東京・Shinjuku ReNYopen18:00 / start18:30▼チケット前売り \8,800-(税込)※ドリンク代別※年齢制限:3歳以上有料(2歳未満入場不可)一般発売:2024年8月3日(土)10:00〜【チケット先行予約】受付期間:4月7日(日)19:00〜4月21日(日)23:59https://eplus.jp/sf/detail/4078490001-P0030001(問)新宿ReNY 03-5990-5561

関連リンク

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルサイト

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルTwitter

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルYouTubeチャンネル

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルサイト◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルTwitter◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルYouTubeチャンネル

FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動停止したFANATIC◇CRISISの石月努(Vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)の3人が結成したプロジェクトだ。2019年11月に再編成による活動を始動。2022年5月に日比谷野外大音楽堂ワンマンを成功に収め、2023年3月にリテイクベスト盤『TENSEISM BEST SINGLES【1997-2000】』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリースした。同ベスト盤を引っ提げた30周年記念ツアー<tour THE END OF 30th BOYS 2023>では9公演の全国ツアーへ。そして2024年2月には前リテイクベスト盤の続編となる『BEST SINGLES 2001-2004 / AGAIN 2024』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリースし、3月にZepp Shinjukuにてリリース記念ライブを開催。4月6日および7日のライブ<wyse 25th anniversary collaboration night「ROCK BATTLE」>にスペシャルゲストとして出演したばかりだ。