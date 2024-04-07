FANTASTIC◇CIRCUS、ライブ＜PERFECT UNSTABLE SHOW＞を9月開催決定
FANTASTIC◇CIRCUSが9月4日、ライブ＜Shinjuku ReNY 10th presents FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】＞を開催することが発表となった。
◆FANTASTIC♢CIRCUS 画像
同公演は2024年9月に、開店10周年を迎える新宿ReNYを記念して行われるものだ。チケットの先行予約受付期は本日4月7日19:00から4月21日23:59まで。一般発売は8月3日から。
そして2024年2月には前リテイクベスト盤の続編となる『BEST SINGLES 2001-2004 / AGAIN 2024』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリースし、3月にZepp Shinjukuにてリリース記念ライブを開催。4月6日および7日のライブ＜wyse 25th anniversary collaboration night「ROCK BATTLE」＞にスペシャルゲストとして出演したばかりだ。
■ライブ＜Shinjuku ReNY 10th presents FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】＞
open18:00 / start18:30
▼チケット
前売り \8,800-(税込)
※ドリンク代別
※年齢制限：3歳以上有料(2歳未満入場不可)
一般発売：2024年8月3日(土)10:00〜
【チケット先行予約】
受付期間：4月7日(日)19:00〜4月21日(日)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4078490001-P0030001
（問）新宿ReNY 03-5990-5561
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