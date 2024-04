BLACKPINK、セレーナ・ゴメスとのコラボ曲「Ice Cream」のMV再生回数が9億回を突破！

BLACKPINKの「Ice Cream」のミュージックビデオがYouTubeで9億回再生を突破した。7日、YG ENTERTAINMENTによると、「Ice Cream」のミュージックビデオはこの日午後12時6分頃、YouTubeでの再生回数が9億回を超えた。2020年8月に公開されてから約3年7ヶ月だ。これにより、BLACKPINKは合計45本の1億再生超えの映像のうち、9億再生以上の映像を9本保有することになった。これはK-POPアーティストの最多記録だ。「Ice Cream」に先立ち、「DDU-DU DDU-DU」(21億回)、「Kill​​ This Love」(19億回)、「BOOMBAYAH」(16億回)、「How You Like That」パフォーマンスビデオ(16億回)とミュージックビデオ(12億回)、「AS IF IT'S YOUR LAST」(13億回)、ジェニーのソロ曲「SOLO」(10億回)、リサのソロ曲「MONEY」パフォーマンスビデオが9億回再生を達成した。

「Ice Cream」はシンプルなリズムと軽快なサウンドが際立つポップジャンルの曲だ。BLACKPINKが初めて試みた可愛くて爽やかなコンセプトである上、セレーナ・ゴメスとのコラボレーションが相乗効果を発揮し、グローバルなファンダムと音楽的スペクトルを拡張したという評価を受けた。音楽配信も各グローバルチャートで目立つ成果を収めた。発売直後、iTunesワールドワイドチャート1位になり、米ビルボードのHOT100では13位になってK-POPガールズグループ最高ランキングを自己更新、続いて8週連続チャートインに成功した。また、この曲が収録されたBLACKPINKの初のフルアルバム「THE ALBUM」は、アメリカのビルボード200とイギリスのオフィシャルアルバムチャートで2位になり、K-POPガールズグループの最高順位を変えた。