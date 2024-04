2人組アーティスト・ゆずが7日、神奈川・横浜の横浜文化体育館跡地に新たに開業した「横浜BUNTAI」のこけら落とし公演『YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI』2日目を行い、本編終了後、5月15日に新曲「Chururi」(ちゅるり)を配信リリースすることをサプライズ発表。さらに、今夏に2年ぶりとなるニューアルバムの発売と、同作を携えての全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025」開催も発表された。

「Chururi」は、昨年8月に配信リリースした「ビューティフル」以来、約9ヶ月ぶりとなる新曲。今夏発売がアナウンスされたニューアルバムを含め、全容は今後発表となる。ゆずのアリーナツアーは25周年イヤーの2022年に開催された『YUZU ARENA TOUR 2022 PEOPLE/SEES -ALWAYS with you-』以来、約2年ぶり。10月19日の長野ビッグハット公演を皮切りに、来年2月24日の横浜アリーナ公演まで、全国12ヶ所で計30公演を行う大規模ツアーとなる。また、終盤の横浜アリーナ5daysのうち来年2月18・19日公演は、のちに映像作品としてリリースするための収録カメラが入るShooting LIVEとなる。■『YUZU ARENA TOUR 2024-2025』スケジュール10月19日(土):長野・長野ビッグハット10月20日(日):長野・長野ビッグハット10月25日(金):神奈川・ぴあアリーナMM10月26日(土):神奈川・ぴあアリーナMM10月27日(日):神奈川・ぴあアリーナMM11月14日(木):兵庫・神戸ワールド記念ホール11月15日(金):兵庫・神戸ワールド記念ホール11月23日(土・祝):東京・国立代々木競技場第一体育館11月24日(日):東京・国立代々木競技場第一体育館11月30日(土):三重・三重県営サンアリーナ12月1日(日):三重・三重県営サンアリーナ12月7日(土):福岡・マリンメッセ福岡A館12月8日(日):福岡・マリンメッセ福岡A館12月21日(土):広島・広島グリーンアリーナ12月22日(日):広島・広島グリーンアリーナ▼2025年1月11日(土):大阪・大阪城ホール1月12日(日):大阪・大阪城ホール1月18日(土):愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA1月19日(日):愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA1月25日(土):福井・サンドーム福井1月26日(日):福井・サンドーム福井2月1日(土):岩手・盛岡タカヤアリーナ2月2日(日):岩手・盛岡タカヤアリーナ2月8日(土):北海道・北海きたえーる2月9日(日):北海道・北海きたえーる2月18日(火):神奈川・横浜アリーナ 【Shooting LIVE】2月19日(水):神奈川・横浜アリーナ 【Shooting LIVE】2月22日(土):神奈川・横浜アリーナ2月23日(日):神奈川・横浜アリーナ2月24日(月・祝):神奈川・横浜アリーナ