手頃で何を食べてもうまい中目黒の名宝！ 大衆割烹の〆うどん

グルメなあの人の“推し麺”とは? 今回訪れたのは、アートディレクターの秋山具義さんがおすすめする中目黒の老舗酒場「大衆割烹 藤八」。食通をうならせた一杯を紹介します。

〈これが推し麺!〉

今回訪れたのは、アートディレクターの秋山具義さんがおすすめする、中目黒の老舗酒場「大衆割烹 藤八」。昆布だしが染みる「のり明太子うどん」を紹介する。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

中目黒で46年続く老舗酒場「大衆割烹 藤八」

2階に見える外観

中目黒駅から池尻大橋方面へ山手通りを歩いて3分ほど、スタイリッシュなビルの2階に古き良き酒場へと続く扉がある。ドアを開けると表の雰囲気とは一転、年季の入った机や椅子、座敷、そして壁一面に数えきれないほどの短冊メニューが並ぶ。昭和な雰囲気漂う「大衆割烹 藤八(とうはち)」は、中目黒で46年続く老舗だ。元々中目黒駅から目黒川を代官山方面へ渡ってすぐの場所にあったが、建物の老朽化を機に、2018年にこの地に移転オープンした。

カウンターとテーブル席

秋山さん

1990年代、目黒川の近くに店舗があった時にクリエイターの友人たちとよく行っていました。

広めの座敷

現在店を切り盛りするのは、初代オーナー夫妻の、妻の弟である田中さん。お店の創業時から店に立つベテランで、いまも調理場で腕を振るっている。

「腸詰め」「自家製はんぺん」「マグロカマ焼き」など定番メニューに感服

「自家製腸詰め」

大衆割烹とうたう通り、「藤八」は既製品をほとんど使用せず、一品一品手作りで酒好きが喜ぶ肴をそろえる。しかも中目黒とは思えない、驚くほど手頃な価格なのだ。例えば創業当時からの名物料理である「自家製腸詰め」は638円、「自家製はんぺん」は638円、「肉じゃがコロッケ」は363円。どれももちろん手作りでこだわりも強い。 「自家製腸詰め」は豚肩ロースと豚の脂身を5ミリほどの細切れにして、日本人の舌に合うよう香辛料を使わず味付けして腸詰めにし、3日ほど店内で熟成して焼き上げたものだ。肉がギュギュッと詰まった密度の高さとジューシーさで、そのままで食べてもしっかりうまい。お好みで白髪ネギや豆板醤を合わせても酒がグイグイ進む。

こだわりのつまみ

「自家製はんぺん」は、白身魚のすり身に卵白を加えてかつおだしで伸ばし、すりおろした大和芋と合わせて蒸し上げた一品だ。表面を香ばしく焼いたはんぺんは、フワシュワな食感で、なめらかな口溶けに惚れ惚れする。味付けは塩とだしのみとシンプルだが、白身魚のふくよかなうまみが生きており、その丁寧な仕事ぶりに感服してしまう。

「肉じゃがコロッケ」は、ジャガイモ、牛のバラ肉、玉ねぎ、ニンジンを使った肉じゃがをすりつぶして俵形に丸めてあり、注文ごとに揚げたてを提供。サクサクと衣の細かいコロッケは具材がみっちりと詰まっており、ジャガイモのホクホクとした甘さに牛肉の脂の甘さが混ざり合う。

ホッピーはお財布に優しい

「マグロカマ焼き」も驚きのボリュームでなんと825円。長年の付き合いで魚屋さんに懇意にしてもらっているから実現できているという。可食部も多く、2〜4人で分け合うのにちょうどいいサイズだ。

お酒もビール、サワー、ホッピー、日本酒、焼酎、マッコリと種類豊富。ビール(アサヒ、サッポロ)は大瓶で649円、ホッピーやサワーは495円〜と酒飲みにはありがたい価格設定だ。

温かな昆布だしが飲んだ後の体に染み渡る「のり明太子うどん」

のり明太子うどん

秋山さん

肉じゃがコロッケ、腸詰め、マグロカマ焼きなど散々食べてお腹いっぱいなのに、この〆のうどんの麺もつゆもおいしくてペロリと食べてしまいます。最近も食べましたが、やっぱりおいしかったです。

程よい軟らかさの麺

お腹いっぱいでも締めたくなるのが、素うどんやかき揚げうどん、とろろうどんなど11種類もそろう「藤八」のうどん。特に具義さんがおすすめするのが、一番人気だという「のり明太子うどん」(869円)だ。

香りの良いのり

秋山さん

麺は讃岐うどんのようにしっかりしたコシはなく、やわめでもっちりした麺でスルスルッと食べられてしまいます。かつての東京のうどんといえば醤油の濃い色のつゆでしたが、こちらは昭和の時代から関西の人も納得する昆布だしがしっかり出ている澄んだ色のつゆでした。この味が、〆に最高なんです。

麺は市場から仕入れたさぬきうどんを、飲んだ後でもするりと食べられるよう1人前よりも少ない量茹でている。つゆのベースは昆布だし。先代のオーナー夫妻が九州出身だったことから、昆布だしベースのつゆになったのではないかと田中さんは推測する。

ツルツルのうどん

うどんの上には有明海産の生のり、小口ネギを添え、さらに大葉の上に豊洲市場から仕入れた明太子、なるとをトッピングして完成だ。

透き通るつゆ

明太子うどんというとコッテリ系かと思いきや、こちらのうどんはピュアで滋味深く、どちらかというとサッパリ系。生のりの磯の香りが豊かで、そこに明太子が寄りそう。明太子が主役というよりは、青のりと明太子が合わさった海の恵みを主体としたうどんだと感じる。シャキシャキとしたネギの清涼感も、飲んだあとの口の中をゆっくりと鎮める役割を担う。酒のアテを食べ、酒を散々飲んでから食べるからこそ真価を発揮する、そんなうどんだ。

大葉の上の明太子を少しずつ崩す

秋山さん

途中で明太子をつゆに溶かすと味変して、生海苔の磯の風味と口の中で混ざり合っておいしいんです。

物価高のいまも変わらず、庶民の懐に優しい価格帯で、真っ当な料理と酒を提供する「藤八」。どうか、たくさん食べて飲んでから「のり明太子うどん」を頼んでほしい。

<店舗情報>◆大衆割烹 藤八住所 : 東京都目黒区上目黒3-1-4 グリーンプラザ 2FTEL : 050-5596-2200

※価格は税込。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

