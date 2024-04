行列必至の人気うどん店が移転オープン！ 名物は飲み干したくなる「冷かけ」（大阪・なにわ橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大阪・西天満に移転オープンした、「冷かけ」が看板メニューの人気うどん店。

うどん処 重己(大阪・なにわ橋)

冷かけ 出典:The Other Side of 坊主髭さん

2018年に本町の船場センタービル内にオープンし、またたくまに人気店となった「うどん処 重己」が、2024年2月、大阪のなにわ橋駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンしました。



店主・小川 友作氏は高校卒業後、衣料品店で働いたのち飲食の道に。自分で何かを作って商売をしたいと、「食べログ うどん WEST 百名店」にも選出されている大阪・中津の人気店「たけうちうどん店」などで修業を積みます。その後、香川県高松市の「うどん 一福」へ。こちらも「食べログ うどん KAGAWA 百名店」に選出されている名店です。同店で小川氏はさらに腕を磨き、大阪と香川、双方での経験を積み、独立に至りました。今回縁があり、この場所にビルが建つというタイミングで誘いがかかったことから移転を決めたそうです。

スタイリッシュな外観 出典:Takahashi0611さん

スッキリとした木の扉を開けると、明るく清潔感のある店内には、カウンター10席と4名用のテーブル1卓、2名用のテーブル1卓があります。席は程よい間隔が取られ、女性1人でも食事がしやすい雰囲気です。

冷かけ 出典:TOMO-OSAKAさん

看板メニューは、だしがおいしすぎて飲み干してしまう人が続出の「冷かけ」(850円)。昆布とウルメ、鯖節を合わせただしは関西風の白だしが味の決め手になっています。だしをとってすぐ冷やしているので、雑味がなく風味も味わいも格別。九州産小麦を使用した麺はゆでたてを提供し、モチモチとした食感がたまりません。透き通ったうまみあふれるだしのとりこになって、寒い日でも「冷かけ」を注文する人が多いのだとか。

肉わかめ 出典:payta7162さん

また「肉うどん」(1,500円)もおすすめ。だしをとった時の白だしと濃口醤油、砂糖、酒で作っただし汁を使い、スッキリ甘めに炊いた牛肉は、肉のうまみが引き出され、くせになるおいしさ。葱の切り方も独特で、シャキシャキ食感と香りが良いアクセントになっています。鳴門産わかめが一緒にのった「肉わかめ」(1,700円)も人気です。

お昼のセット(冷かけ・鯛ちくわ天・じゃこごはん) 出典:ひがちゃんぽこさん

ランチタイムには「冷」か「温」のかけうどんに「鯛ちくわ天」と「卵かけごはん」か「じゃこごはん」が付く「お昼のセット」(1,200円)を用意。ボリューム満点で、満足感のあるセットになっています。

一番人気の「冷かけ」 出典:hitomi.fさん

シンプルだからこそ、おいしさがしっかりとわかるうどん店。移転早々行列ができる人気店になっているので、訪れる際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

冷かけ&鯛ちくわ天 出典:ヴェイダーさん

『・ひやかけ&鯛ちくわ天

→まずは勿論ひやかけからです!お出汁を頂くとクリアでキレのある美しいお出汁♪鰹昆布だけでなく、イリコや鮪などの削り節の味わいがより際立つ印象でかなり好み♡そしてうどんは程良いコシにもっちりでお出汁を纏いながらも喉越しは素晴らしい!これは旨いうどんですね!

でも今度は肉うどんに惹かれています……』(ヴェイダーさん)

冷かけ 出典:TOOOMMMYさん

『移転されてからはじめての訪問になりました。

うどん大好き、麺類大好きで食べ歩きを趣味にしていますが

“ひやかけ”という食べ方において最も好みな一杯が重己さんのひやかけです。

年間を通して食べられる点も嬉しいです。

しばらくぶりの重己さんでしたが、以前に比べてうどんの食感がお餅のように粘りがあり、表面の艶やかさも増した印象でした』(TOOOMMMYさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆うどん処 重己住所 : 大阪府大阪市北区西天満4-7-7 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

