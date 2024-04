NHK杉浦友紀アナウンサー(40)が6日、自身のX(旧ツイッター)を更新。米国の伝説的ロックバンド「ニルヴァーナ」のボーカル、故カート・コバーンさんをしのんだ。

「4/5はKurt Cobainの命日、亡くなって30年か。当時まだ10歳でうっすら覚えてるぐらい。NIRVANAはそのすぐあとめちゃ聴き始めて大好きになった」と切り出した。

続けて「生きてるときにリアルタイムで体感したかったけど音楽は永遠に残るのがいいところ」と続けた。

さらに「カバーだけどこのKurtの歌声が切なくて好き」と楽曲「Where did you sleep last night」のライブ音源のURLを添付した。

杉浦アナの投稿に対し「NIRVANA、現役世代です。亡くなったときは悲しかった」「この曲を選ぶところに音楽愛を感じます」「彼も27歳伝説のうちの一人なんですよね。そんな伝説いらないと思ってるけど」など書き込まれていた。

杉浦アナは06年に入局。Xのプロフィル欄には「大好きな音楽のことをふらっと話します」と書いており、大の音楽好きで知られる。6日もXで来日したビヨンセにハグされて大号泣したことを明かしている。

故カート・コバーンさんは「ニルヴァーナ」のボーカル、ギターとして活躍するも、94年4月8日にシアトルの自宅で死亡しているのが発見された。27歳だった。