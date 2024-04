SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の発売を記念してウェブサイトをオープン！

SEVENTEENのファンのためのオンラインスペースがオープンした。SEVENTEENはベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の発売を記念し、7日0時にプロモーションウェブサイトをオープンした。様々なイベントが楽しめるこのサイトは、ファンのリアルタイムな参加で完成する“双方向コミュニケーション”を目指す。サイト内の「TEAM SVT, ASSEMBLE!」のページでは、歴代アルバムのタイトル曲のうち、自身のお気に入り曲を選んで投票することができる。最も多くの票を獲得した1位と2位の曲が毎日0時に公開され、該当曲のアルバムイメージが「REWARD」ページに掲載される。

「Pretty U」「Boom Boom」「Don't Wanna Cry」「Clap」「Thank you」「Oh My!」「Home」「毒 : Fear」「Left & Right」「HOME;RUN」「Ready to love」「Rock with you」「HOT」「_WORLD」「孫悟空(Super)」「God of Music」など、これまでに発表したアルバムタイトル曲の大半で音楽番組の1位を獲得したSEVENTEENであるだけに、ファン投票は盛り上がると予想される。「INSTANT PHOTO」ページでは、画面の中のカメラシャッターをクリックするとデビュー初期のSEVENTEENの姿がポラロイド写真の形で毎日13枚ずつ公開される。SEVENTEENの初々しい時代を恋しがるファンに良いプレゼントになりそうだ。また「TODAY'S LINE」ページに接続すると、SEVENTEENの曲の歌詞で1日の運勢を占うことができる。ベストアルバムのコンセプト予告とアルバムカバーのアートワークのオブジェたちがプロモーションページのところどころに隠れており、それを探すのも楽しい。SEVENTEENの過去、現在、未来を集大成したベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」は29日に発売される。27〜28日にはソウルワールドカップ競技場で「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN'」を開く。