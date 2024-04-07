TV¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¤Î´í¸±¿ÍÊª¡×·ã¥ä¥ÐBEST30¡Ê1¡ËÇë¸¶·ò°ì¤¬¹ë¸ì¡ÖÍ¥ºî¤Î¡ØÃµÄåÊª¸ì¡Ù¤Ï²¶¤Î¿¿»÷¡×
¡¡Î¢¶â¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¥Á¥Ã¥×¸ýÅÏ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÉÔÎÑ¤«¤é¤´ÅÐ±¡¡Å¡Å¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤Î°ìÀÚ¹çºâ¤ÏÀ¯¼£²È¤¬°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ê¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¾¼ÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥®¥é¥®¥éÍÅ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¥ä¥Ð¥¤ÅÛ¤¬¤¦¤¸¤ã¤¦¤¸¤ã¤¤¤¿¤Î¤À¡£¶á´ó¤ì¤Ð¥¿¥À¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¾¼ÏÂ¤Î´í¸±¿ÍÊª¡×¤¬Á´°÷½¸¹ç!
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¥ìÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¥¢¥µ·Ý¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×!¡¡¹±Îã1000¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î·ã¥ä¥Ð´í¸±¿ÍÊª¡×¡£Æ²¡¹1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤³¤ÈÇë¸¶·ò°ì¤À¡£
¡¡¼èºà¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´¡¹ÌÚÇîÇ·»á¤À¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Çµ¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤ÏàÍ×Ãí°Õ¥¿¥ì¥ó¥Èá¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¡¼¥±¥ó¡×
¡¡85Ç¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÏÅö»þ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¡Ê77¡Ë¤ÈÇë¸¶¤ÎÇ®°¦¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿µ¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿ºî²È¤ÎµµÏÂÅÄÉð»á¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÊÔ½¸Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥¿¤ò¤Ä¤«¤à¤È¼«Ê¬¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ»ö¤â½ñ¤¯µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£1½µ´Ö¤°¤é¤¤Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤«¤Ê¡£·ë¶É¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤Ë¡Ø¥Æ¥á¡¼¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡Ù¤È²¥¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢ÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤ÏÀëÅÁ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢CM¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤Î¤ªÃãÌÜ¤ÊÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÇÀ¤¤ò¥¢¥¼¥ó¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡83Ç¯¤Ë¤ÏÂçËã¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÛÈ½¤Ç¥Æ¥ó¥×¥¿¡¼¥º»þÂå¤«¤éÂçËã¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂçËã¤È¥³¥«¥¤¥ó¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢Êá¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¿¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë05Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê±Ç²è¤Î¼ç±é¤òÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£¥®¥ã¥é¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò½ä¤ê¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¶¼Ç÷¡£ÂáÊáÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ìÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÂçº¬Ìò¼Ô¡Ù¡Ø°ìÈÖ¸å¤Ë¸½¾ì¤ËÍè¤Æ°ìÈÖºÇ½é¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Îà¶ò¤«¼Ô¤èá¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê72ºÐ¡¦±£µï¡Ë
¡Ö½ý¤À¤é¤±¤ÎÅ·»È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¸«¤ÆÃµÄå¤Ë¡¢¡ÖÁ°Î¬¤ª¤Õ¤¯¤íÍÍ¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ò¸«¤ÆÈÄÁ°¤ËÆ´¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¥«¥Ã¥³°¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÇë¸¶¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼«Ãø¡Ö¥·¥ç¡¼¥±¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÇë¸¶¤Ï¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Î¡ØÃµÄåÊª¸ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï²¶¤Î¡Ø½ý¤À¤é¤±¨¡¡Ù¤Î¿¿»÷¡£Í¥ºî¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤â²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇ®¶¸ÍëÉñ¡Ù¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¶ä¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢CD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎÈ¼Î·¤ÎÉÚÅÄ¥ê¥«¡Ê62¡Ë¤ÏÂç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê66¡Ë¤Î¸µ¥«¥Î¡£¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤ÏÃöÌÚ¤ÈÂç¿ÎÅÄ¤òÀ©¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡×¡Ê63ºÐ¡¦°û¿©Å¹·Ð±Ä¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤âÀïØË¤µ¤»¤ëÉÔÀ¤½Ð¤Î´í¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÉÔÅ¬ÀÚ¤¹¤®¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î´í¸±¿ÍÊª¡×TOP30
1°Ì¡§Çë¸¶·ò°ì¡Ê478É¼¡Ë¡Ö½ý¤À¤é¤±¤ÎÅ·»È¡×½Ð±é»þ¤Ï¡ÖËèÄ«ÂçËã¤òµÛ°ú¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£ÂáÊá¤Ë¤è¤ê¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤È¤Ï¡ÖÌ¤ÆþÀÒ¡×¤ÇÇË¶É¤Ø¡£¡Ö³°²Ê°åÉ¢Ëô»°Ïº¡×¤Ç¶¦±é¤Îºù¶âÂ¤¤¬¥¤¥¸¥á¤ò¹ðÈ¯
2°Ì¡§¾¡¿·ÂÀÏº¡Ê468É¼¡Ë78Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤Ê¤É¤ÎÉÔË¡½ê»ý¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¢89Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¤Ç¤ÏÂ©»Ò¡¦±üÂ¼ÍºÂç¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿·õ¤Ë¤è¤êÇÐÍ¥·ó»¦¿Ø»Õ¤¬»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤â
3°Ì¡§ÆâÅÄÍµÌé¡Ê457É¼¡Ë83Ç¯¡¢²»³Ú»öÌ³½ê¤ËÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ²¡¤·Æþ¤ê¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê»È¤¦¤Ê¡×¤È¶«¤ÓÂáÊá¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ½÷Í¥¡¦ÅçÅÄÍÛ»Ò¤¬Ã¦¤®¤Þ¤¯¤ê¶âÁ¬Åª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿
4°Ì¡§²£»³¤ä¤¹¤·¡Ê421É¼¡Ë¤ä¤¹¤¤èÌ¡ºÍÀäÄº´ü¤Î80Ç¯¤Ë¥»¥¹¥Êµ¡¤ò¹ØÆþ¡¢Æ±Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¡¦ÌÚÂ¼¤Ò¤«¤ê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö·î¸÷¹æ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ´Î¹ÅÊÑ¤Ë¤è¤ê51ºÐ¤Ç»àµî
5°Ì¡§Ìîºä¾¼Ç¡¡Ê386É¼¡Ë¡Ö¥¬¥¤Î»È¤¤¡×¤Î¡ÖÌîºä¾¼Ç¡Ã¡¤¤¤Æ¤µ¤¢²¿ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¿¤º¤é¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ë½Ð±é¡£¤ª¤Ç¤³¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ëÉÍÅÄ¤ËÌîºä¤Ï¥¥ìµ¤Ì£¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤ÇµÕ½±¤·¤Æ¤¤¤¿
6°Ì¡§Î©ÀîÃÌ»Ö¡Ê367É¼¡Ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÃÌ»Ö¡¦ÄÄÊ¿¤Î¸À¤¤¤¿¤¤Êü¤À¤¤¡×¤Ç¡¢µµÅÄ¶½µ£VS¥é¥ó¥À¥¨¥¿Àï¤ò¡Ö¤¢¤ìÁ´ÉôÈ¬É´Ä¹¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤í¡£Â¾¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¼Á¤¬°ã¤¦¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿
7°Ì¡§¶âÅÄÀµ°ì¡Ê327É¼¡Ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÂ®µå¤Ï¡Ö180¥¥í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¸ýÊÊ¡£´ÆÆÄ»þÂå¡¢»àµå¤Ë¤è¤ëÍðÆ®¤¬ËÖÈ¯¡£°ìÅÙ¤Ï¼ýÂ«¤¹¤ë¤âºÆÆÍÆþ¤ò»î¤ß¤ÆÅ¾¤ó¤À¶áÅ´¥È¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î´éÌÌ¤ËÁ°½³¤ê¤ò·è¤á¤¿
8°Ì¡§¥À¥óÃÓÅÄ¡Ê290É¼¡Ë85Ç¯¤ÎË½ÏªËÜ¡Ö·ÝÇ½³¦ËÜÆü¥âÈ¿¾Ê¥Î¿§¥Ê¥·¡×¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤ÏÀ¸Íý¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥ª¥¤¤â¤·¤¿¤·¡¢²ÎÄ°¤±¤Ð¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É²¼À¤ÏÃ¤¹¤®¤ëÏÃ¤ÎÏ¢Â³
9°Ì¡§Â¼À¾¤È¤ª¤ë¡Ê278É¼¡ËÎ¢ËÜÀ½ºîÈÎÇä¤ÇÂçÀ®¸ù¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡×¤ËÂ³¤¯2ÈÖÌÜ¤Î¼Ì¿¿»ï¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤òÁÏ´©¡£¤·¤«¤·Î¢ËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢È¾Ç¯¤ÇÇÑ´©¤È¤Ê¤Ã¤¿
10°Ì¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê257É¼¡Ë75Ç¯¡¢¡ÖÆÈÀê!ÃË¤Î»þ´Ö¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¶ÉÉô¤òÏª½Ð¤·¡¢Ä¹Ç¯¡¢Åìµþ12¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¸½¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¡£¸åÇ¯¡¢¥Õ¥¸¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤â¥Ý¥í¥ê¤òºÆ±é¤·¤¿
11°Ì¡§ÂçÅç½í¡Ê239É¼¡Ë¡¿12°Ì¡§»³¾ë¿·¸à¡Ê212É¼¡Ë¡¿13°Ì¡§±©²ì¸¦Æó¡Ê197É¼¡Ë¡¿14°Ì¡§°Â²¬ÎÏÌé¡Ê184É¼¡Ë¡¿15°Ì¡§¹¾²ÆË¡Ê157É¼¡Ë¡¿16°Ì¡§ÌÚÂ¼°ìÈ¬¡Ê154É¼¡Ë¡¿17°Ì¡§¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É·§¡Ê144É¼¡Ë¡¿18°Ì¡§²ÐÌîÀµÊ¿¡Ê137É¼¡Ë¡¿19°Ì¡§ÀÐ¸¶¿¿Íý»Ò¡Ê132É¼¡Ë¡¿20°Ì¡§ÀôÃ«¤·¤²¤ë¡Ê125É¼¡Ë¡¿21°Ì¡§Ä¹Þ¼¹ä¡Ê118É¼¡Ë¡¿22°Ì¡§¾¾Êý¹°¼ù¡Ê106É¼¡Ë¡¿23°Ì¡§Àé¾»É×¡Ê102É¼¡Ë¡¿24°Ì¡§ÌîÂ¼º»ÃÎÂå¡Ê94É¼¡Ë¡¿25°Ì¡§ÈÄÅì±ÑÆó¡Ê91É¼¡Ë¡¿26°Ì¡§²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê88É¼¡Ë¡¿27°Ì¡§Àô¥Ô¥ó»Ò¡Ê85É¼¡Ë¡¿28°Ì¡§Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¡Ê76É¼¡Ë¡¿29°Ì¡§²ÖÌø¸¸½®¡Ê74É¼¡Ë¡¿30¡§ÏÂÅÄÊÙ¡Ê73É¼¡Ë