P1Harmony、日本初となるベストアルバムを8月に発売＆Zeppツアーの開催も決定！

最新曲が韓国の音楽番組で1位を獲得、またビルボード200にチャートインするなど、今勢いが止まらないP1Harmonyが、今年8月に初となる日本ベストアルバムの発売および「P1Harmony 1st Zepp Tour in Japan - Love & P1ece -」の開催を、ファンミーティング内でサプライズ発表した。P1HarmonyはKEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、SOUL、JONGSEOBからなる韓国の6人組ボーイズダンス&ボーカルグループ。グループ名の由来は、Plus+1+Harmony の合成語で「チームと”1つ(未知数) “が加わり多様なハーモニーを創る可能性が無限なアイドル」という意味が込められている。

デビュー以来、韓国国内のみならず、アメリカ都市を回るグローバルツアーの全公演チケット完売や、東京を含む世界39都市を回るワールドツアー開催など、英語圏を中心にグローバルな活動を展開し、話題を集めてきた。最近では、シングル「Do It Like This(English Version)」がアメリカのチャートで1位を獲得、6thミニアルバム「HARMONY : ALL IN」がビルボードのメインチャートである「ビルボード200」にチャートインするなど、各グローバルチャートで凄まじい成績を残している。また、ミュージックビデオが公開から1日も経たないうちに再生回数1,000万回を突破するなど、相次いで新記録を達成。さらに、今年2月7日にリリースした待望の1stフルアルバム「Killin'It」で、韓国の音楽番組で初の1位を獲得、「ビルボード200」にもチャートインするなど、世界的な影響力を証明している。そんな世界的人気に拍車がかかるP1Harmonyが、初の日本ベストアルバムを8月に発売。さらに、ニューアルバムを引っ提げた「P1Harmony 1st Zepp Tour in Japan - Love & P1ece -」を開催する。英語圏を中心にグローバルな活動を展開してきたP1Harmonyの初Zepp Tourだけに、すでに注目を集めている。名古屋・大阪・横浜にて開催される本ツアーは、4月23日(火)より順次チケット先行受付が開始する。そして、P1ece JAPAN先行にてチケットの購入者の中から、終演後にメンバーと会えるフォトタイム・お見送り付きミート&グリートに抽選で合計300人を招待する豪華抽選特典の実施も決定。今や韓国だけでなく、ワールドワイドに活躍するP1Harmonyの活躍を、会場にて確かめてほしい。

■公演情報

「P1Harmony 1st Zepp Tour in Japan - Love & P1ece -」



〇会場・公演日時

【名古屋】Zepp Nagoya

2024年8月26日(月) 昼公演 14:00開場、15:00開演 / 夜公演 18:00開場、19:00開演



【大阪】Zepp Namba(OSAKA)

2024年8月28日(水) 昼公演 14:00開場、15:00開演 / 夜公演 18:00開場、19:00開演



【横浜】KT Zepp Yokohama

2024年8月30日(金) 昼公演 14:00開場、15:00開演 / 夜公演 18:00開場、19:00開演



〇券種・料金

<P1ece JAPAN先行>スタンディング(整理番号付)・2階指定席 13,000円(税込)

<FNCオフィシャル先行>スタンディング(整理番号付)・2階指定席 14,000円(税込)

<一般>スタンディング(整理番号付)・2階指定席 15,000円(税込)

※別途ドリンク代600円を頂戴いたします。

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※チケット料金の他、手数料が別途かかります



〇P1ece JAPAN先行受付期間

お申込み受付期間:2024年4月23日(火)18:00 〜 5月20日(月)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年5月24日(金)18:00頃から順次

入金期間:2024年5月24日(金)18:00 〜 6月6日(木)23:59まで



<P1ece JAPAN先行抽選特典>

P1ece JAPAN先行にてチケットをご購入いただいた方のなかから抽選で合計300名様(各公演50名様)を終演後P1Harmonyに会える「フォトタイム・お見送り付きミート&グリート」にご招待!

※ご当選された場合、対象先行にてご購入いただいたチケットの枚数分、「フォトタイム・お見送り付きミート&グリート」にご参加いただけます。

※当選者の方には、チケット購入の際にご記入いただいたメールアドレスにご当選案内をいたします。

※詳細に関しましては、ご当選者のみにお知らせいたします。



<P1ece JAPAN先行申込対象者>

P1ece JAPAN先行の申込受付期間内に新規ご入会完了(=ご入金完了)いただき会員番号が発行された方、また、お申込み時に有効期限内の会員の方がお申込み対象となります。

※P1ece JAPAN先行のお申し込み方法詳細は、受付開始時にP1Harmony JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。詳細はご自身でご確認の上お申し込みください。

※会員番号・パスワードが不明の方は、必ず先行受付期間内にお時間に余裕をもってファンクラブまでお問い合わせください。申込締め切り直前のお問い合わせにはご対応いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※お申し込みは先着順ではなく、申込期間終了後に抽選となります。焦らずゆっくりと、内容にお間違えのないようお申し込みください。

※その他、お申込み方法詳細及び注意事項等は、受付開始時にP1ece JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。



<FNCオフィシャル先行受付期間>

(ファンクラブ未入会の方もお申込みいただけます)

お申込み受付期間:2024年5月8日(水)18:00〜5月20日(月)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年5月24日(金)18:00頃から順次

入金期間:2024年5月24日(金)18:00〜6月6日(木)23:59まで

※FNCオフィシャル先行は、ファンクラブの入会有無にかかわらず、どなたでもお申込みいただけます。P1Harmony JAPAN OFFICIAL WEBSITEに受付開始時に掲載されるURLよりお申込みください。



【チケット申し込みに関する注意事項】

※毎週火曜日・水曜日2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためサービスをご利用いただけません。

※入場時等、身分証やデジタル会員証を確認させていただく場合がございます。

※今回の公演は全てスマートフォン対応の電子チケットでの発券になります。

※電子チケットのお引取り方法・対応端末につきましては、チケットぴあ公式サイトをご確認ください。

チケットぴあ公式サイト



※先行予約のお申込みに関するお問い合わせは、お申込み画面よりチケットぴあまでお願いいたします。P1ece JAPANやFNC ENTERTAINMENT JAPANにお問い合わせいただいてもご対応いたしかねます。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※その他詳細は、各先行受付開始時にP1Harmony JAPAN OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。



