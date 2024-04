MicrosoftのXbox担当社長を務めるサラ・ボンド氏が、ゲームの保存と上位互換を専門とするチームを設立したことが、テクノロジーメディア・Windows Centralの報道により明らかになっています。他にも、Xboxは次世代ハードウェアで「史上最大の技術的飛躍」を目指していることや、EXCLUSIVE: Xbox President Sarah Bond has set up a new team dedicated to game preservation and forward compatibility | Windows Central

Windows Centralはボンド社長がXboxの従業員に対して送信した「今後のゲーム部門における方針」が書かれたメールを独自に入手しています。このメールの中で、ボンド社長は「私たちが組織として団結してから約6か月が経ちました。この期間における私たちの集合的な成果は計り知れません。誰もが私たちが達成したことを信じられないほど誇りに思い、今後の機会に興奮しているはずです。次世代ハードウェアの開発を加速し、この世代で史上最大の技術的飛躍をもたらすことに重点を置いています」と述べ、Microsoftが2023年10月にActivision Blizzardの買収を完了してからの成果を強調し、次世代ハードウェアの開発において「史上最大の技術的飛躍」をもたらすことを目指していると説明しました。なお、Microsoftが次世代Xboxでこれまでにない技術的革新を実現することを目指していることは、Xboxの公式ポッドキャストの中でも明らかになっています。Microsoftは次世代Xboxで「これまで見たことのない最大の技術的飛躍を実現する」と発言、携帯ゲーム機がリリースされる可能性も - GIGAZINEこれに加えて、ボンド社長はXboxがゲームの保存と上位互換に特化した新しいチームを設立したこともアナウンスしました。これについて、ボンド社長は「Xboxとゲーム業界全体にとって重要な、ゲーム保存に特化した新しいチームを結成した」と説明しています。他にも、ボンド社長は「我々はプレイヤーに下位互換性を提供してきたという強力な歴史に基づいて開発を続けており、次世代Xboxのプレイヤーが楽しめるXboxゲームの素晴らしいライブラリを提供することに引き続き取り組んでいます」と語りました。Windows Centralが独自に入手したというボンド社長のメール内容についてMicrosoftに問い合わせたところ、同社はメールの内容が正しいものであることを認めています。さらに、The Vergeは「2024年6月に開催予定のXboxショーケースの中で、さらなる詳細が発表される可能性がある」と報じました。Microsoftは2024年1月にXboxやActivision Blizzardをはじめとするゲーム部門全体で約2000人もの従業員を解雇しました。しかし、ボンド社長は「ゲーム業界の成長が鈍化している中、我々の成長は続いています」と述べ、同社のゲーム部門の先行きは明るいと強調しています。MicrosoftがActivision BlizzardとXboxの従業員1900人を解雇 - GIGAZINEこの他、ボンド社長はMicrosoftが近年注力しているAIとゲームのコラボレーションについて、「当社はゲームAIの革新に取り組んでおり、発見・エンゲージメント・クリエイターのベロシティに関してプレイヤーファースト、開発者ファーストの価値を提供することに重点を置いています」と言及。また、ボンド社長はMicrosoftがどのようにしてActivision BlizzardのゲームやBattle.net(Blizzard Entertainmentのオンラインゲームサービス)を、Xbox Game PassやPC Game Passと統合するのかについても説明しています。MicrosoftはWindowsのMicrosoft Storeプラットフォームチームと協力して、Activision BlizzardのタイトルであるDiablo 4をXbox Game Passに導入しました。ボンド社長はこの事例を挙げ、「私たちはActivision Blizzardのタイトルを当社のサービスに統合しています。私たちはDiablo IVをGame Passに投入し、XboxはすぐにDiablo IVプレイヤーにとってナンバー1のプラットフォームになりました」と言及。その他のActivision Blizzardタイトルについても、Microsoftのプラットフォームで積極的にリリースしていくと説明しました。