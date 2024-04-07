サッカーJ2リーグ第9節の10試合が、7日（日）に開催されました。

今節で首位に立ったのは、清水エスパルス。ヴァンフォーレ甲府を終了間際のゴールで下し、勝ち点『19』としました。

2位にはＶ・ファーレン長崎が浮上。ロアッソ熊本との打ち合いを制し、7戦負けなし（5勝2分）と好調をキープしています。

前節まで首位だったファジアーノ岡山は、終了間際に追いつくも愛媛FCとドロー。3試合勝利なしで順位を3位に下げています。

最下位の徳島ヴォルティスは、ジェフユナイテッド千葉に敗れ5戦勝利なし（2分3敗）。徳島ヴォルティスは先月31日に吉田達磨監督を解任し、岡田明彦強化本部長も辞任。 今月1日には島川俊郎選手の電撃引退、4日には西谷和希選手が双方合意のもと契約解除が発表されていました。

【J2第9節結果】

◆長崎 4−3 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【長崎】増山朝陽（前半13分、前半32分）、加藤大（前半40分）、マテウス ジェズス（後半26分）【熊本】ベ ジョンミン（後半4分）、オウンゴール（後半6分）、神代慶人（後半45分+2分）

◆山形 2−0 鹿児島（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】イサカ ゼイン（前半11分）、高江麗央（後半45分）

◆栃木 0−0 山口（カンセキスタジアムとちぎ）

◆群馬 0−0 水戸（正田醤油スタジアム群馬）

◆横浜FC 2−2 いわき（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】伊藤翔（前半17分）、三田啓貴（後半4分）【いわき】大迫塁（前半16分）、照山颯人（後半8分）

◆清水 1−０ 甲府（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【清水】住吉ジェラニレショーン（後半45分）

◆藤枝 1−1 仙台（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】永田貫太（前半26分）【仙台】中山仁斗（後半6分）

◆千葉 1−0 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【千葉】椿直起（前半10分）

◆秋田 3−1 大分（レゾナックドーム大分）

得点【秋田】佐藤大樹（前半4分）、梶谷政仁（前半13分）、青木翔大（後半45分+1分）【大分】渡邉新太（前半40分）

◆愛媛 2−2 岡山（ニンジニアスタジアム）得点【愛媛】松田力（前半12分）、小川大空（後半25分）【岡山】オウンゴール（後半23分）、齋藤恵太（後半45分+2分）