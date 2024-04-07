¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°È¯É½¤ÎÀôË¼Êæ»á¡¡¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊäÂÀâÌÀ¤âÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¢¤ê¡©
¡¡¥Û¥ê¥×¥íÆþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»á¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡Ø¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡È¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Û¥ó¥È¡É¤Ç¤¹¡£ºòÆü¡¢Åìµþ¤Î¥Û¥ê¥×¥íËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡ÖÀìÂ°½êÂ°·ÀÌó½ñ¡×¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌóÆü¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡È°ìÎ³ËüÇÜÆü¡É¤Ç¡ÈÂç°ÂµÈÆü¡É¤Îº£Æü¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ê¥×¥í¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢7Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡Ù¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬º£Æü¤â¤Þ¤¿Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤ÇÊäÂÀâÌÀ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖºòÆüÉÕ¤Ç·ÀÌó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡È·ÝÇ½¿Í¡É¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½Éô¤ÎÊ¸²½¿Í¥Á¡¼¥à¡É¤Ø¤Î½êÂ°¡£Ã´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È·ÝÇ½¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ø¥Û¥ê¥×¥í¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½Éô¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ù¡Ø¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡Ù¡ØÊ¸²½¿Í¡Ù¤Î3ÉôÌç¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î¡ØÊ¸²½¿Í¥Á¡¼¥à¡Ù¤Ø¤Î½êÂ°¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØÇÐÍ¥¡Ù¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ãÂ¸ºß´¶¤¢¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡×¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ø¤¨¤Ã¤½¤¦¤Ê¤Î¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¥Û¥ó¥È¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡¦¡¦¡¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£