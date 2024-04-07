今年も札幌競馬場で8月に「ワールドオールスタージョッキーズ」を開催
JRAは7日、今年も8月に札幌競馬場で「ワールドオールスタージョッキーズ」を開催することを発表した。なお、本年は第40回アジア競馬会議(ARC)開催の記念競走として実施される。本シリーズの主な内容については以下のとおり。
■シリーズ名
2024ワールドオールスタージョッキーズ
■開催日
8月24日(土曜)・25日(日曜)【第2回札幌競馬第5日・第6日】
■レース名
24日札幌10R
ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第1戦(3歳上・2勝クラス・芝1200m)
24日札幌11R
ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦(3歳上・3勝クラス・芝2000m)
25日札幌10R
ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦(3歳上・2勝クラス・ダ1700m)
25日札幌12R
ARC開催記念 2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦(3歳上・2勝クラス・芝1800m)
■内容
出場騎手
14名(外国騎手・地方競馬所属騎手7名、JRA代表騎手7名)
JRA代表騎手の選定順位
順位1：本年の日本ダービー優勝騎手
順位2：前年のJRA賞騎手部門「MVJ」受賞者
順位3：勝利数東西各上位1名(※)
順位4：JRAの選考委員会で選出された騎手
順位5：勝利数上位の騎手(※)
※本年1月1日(祝日・月曜)から6月23日(日曜)までの勝利数
チーム対抗戦
個人戦に加え、出場騎手を「WAS選抜(外国騎手・地方競馬所属騎手チーム)」と「JRA選抜(JRA代表騎手チーム)」に分け、チームの合計得点を競う対抗戦を行う。
(JRAのホームページより)