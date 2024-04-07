今週の【重要イベント】米消費者物価、日米首脳会談、中国消費者物価 (4月8日～14日) 今週の【重要イベント】米消費者物価、日米首脳会談、中国消費者物価 (4月8日～14日)



――――――――――――――――――― 4月 8日 (月) ――

◆国内経済

・2月毎月勤労統計 (8:30)

・2月国際収支 (8:50)

・月間・2023年度の対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・日本交通などが都内で「ライドシェア」サービスを開始

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ、インドネシア市場休場

・ドイツ2月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ2月貿易収支 (15:00)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・イスラム圏がラマダン明け

◆新規上場、市場変更 など

★イタミアート <168A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 4月 9日 (火) ――

◆国内経済

・3月消費動向調査 (14:00)

・3月工作機械受注 (15:00)

・植田日銀総裁の就任から1年

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、フィリピン市場休場

・米国3年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇大正薬ＨＤ <4581> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月10日 (水) ――

◆国内経済

・3月国内企業物価 (8:50)

・2月特定サービス産業動態統計 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシア市場休場

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国3月消費者物価指数 (21:30)

・米国2月卸売在庫 (23:00)

・米国2月卸売売上高 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・FOMC (3月19日～20日開催分) 議事要旨 (11日3:00)

・米国3月月次財政収支 (11日3:00)

★日米首脳会談（ワシントン）

・韓国総選挙の投開票

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・タイ中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]デルタエアラインズ



――――――――――――――――――― 4月11日 (木) ――

◆国内経済

・3月マネーストックM2 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月都心オフィス空室率 (11:00)

・3月投信概況 (15:00)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、インドネシア、マレーシア市場休場

★中国3月消費者物価指数 (10:30)

★中国3月生産者物価指数 (10:30)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)

・米国3月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

★岸田首相が米議会で演説

・ユーロ圏財務相会合

・ゴルフ マスターズ・トーナメント (米ジョージア州、～14日)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]コンステレーションブランズ

◆新規上場、市場変更 など

★ハンモック <173A> ：東証Ｇ上場

〇北弘電社 <1734> [札証]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月12日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・2月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・2月設備稼働率 (13:30)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ、インドネシア市場休場

★中国3月貿易収支

・ドイツ3月消費者物価指数[改定値] (15:00)

・英国2月月次GDP (15:00)

・米国3月輸入物価指数 (21:30)

・米国3月輸出物価指数 (21:30)

・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

・韓国中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ブラックロック 、JPモルガン・チェース 、ウェルズファーゴ 、シティグループ



――――――――――――――――――― 4月13日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・大阪・関西万博開幕まで1年



――――――――――――――――――― 4月14日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。









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