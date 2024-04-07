レースが行われた福島競馬場(c)netkeiba

写真拡大

　7日、福島競馬場で行われたモルガナイトステークス(4歳上・オープン・芝1200m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切った斎藤新騎手騎乗の1番人気アサカラキング(牡4、美浦・斎藤誠厩舎)が、好位から脚を伸ばした3番人気モリノドリーム(牝5、美浦・鹿戸雄一厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分07秒7(良)。

　さらにクビ差の3着に4番人気サンライズオネスト(牡7、栗東・河内洋厩舎)が入った。なお、2番人気ゾンニッヒ(牡6、栗東・池江泰寿厩舎)は6着に終わった。

　勝ったアサカラキングは、父キズナ、母アサカラヴァーズ、その父キングヘイローという血統。3連勝で臨んだ前走の阪急杯ではハナ差の2着だったが、ここでしっかりと巻き返した。

【勝ち馬プロフィール】
◆アサカラキング(牡4)
騎手:斎藤新
厩舎:美浦・斎藤誠
父:キズナ
母:アサカラヴァーズ
母父:キングヘイロー
馬主:山口雄司
生産者:協和牧場

【全着順】
1着　アサカラキング　1人気
2着　モリノドリーム　3人気
3着　サンライズオネスト　4人気
4着　フレッチア　14人気
5着　サトノファビュラス　11人気
6着　ゾンニッヒ　2人気
7着　プルパレイ　15人気
8着　オールパルフェ　10人気
9着　ロードベイリーフ　8人気
10着　エナジーグラン　7人気
11着　クリノマジン　6人気
12着　ジャスパージャック　9人気
13着　ファイアダンサー　5人気
14着　ロードマックス　13人気
15着　シセイヒテン　16人気
16着　ヴィズサクセス　12人気