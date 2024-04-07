¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¾×ÆÍ¤«¤éÈ¾Ç¯ WHO¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¤¹¡£WHO¡Ê¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬·ã¤·¤¯¹¶·â¤µ¤ì¤¿¥¬¥¶»Ô¤Î¥·¥Õ¥¡ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¡¢Èá»´¤Ê¾õ¶·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏµßµÞ°åÎÅÉôÌç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿ï½ê¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊWHO·ò¹¯¶ÛµÞ»öÂÖ¥Á¡¼¥àÄ¹¤Î°å»Õ¡Ë
¡¡WHO¤Î·ò¹¯¶ÛµÞ»öÂÖ¥Á¡¼¥à¤Ï5Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èËÌÉô¤Î¥¬¥¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥·¥Õ¥¡ÉÂ±¡¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¸å½é¤á¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤¨¤¿½¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î°äÂÎ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊªÆâ¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ä°åÎÅ´ï¶ñ¤Î»Ä³¼¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¹¶·â¤Î·ã¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥Õ¥¡ÉÂ±¡¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶èºÇÂç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¤¬à¥Ï¥Þ¥¹¤Î±£¤ì²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¼çÄ¥¤·¡¢·ã¤·¤¤¹¶·â¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£WHO¤ÏÉÂ±¡¤Îµ¡Ç½¤òÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é7Æü¤ÇÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë»à¼Ô¤Ï3Ëü3137¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï7Ëü5815¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë