【桜花賞・馬体重】アスコリピチェーノは478kg(+10)、ステレンボッシュは462kg(-4)
4月7日に阪神競馬場で行われる第84回桜花賞(3歳・牝・GI・芝1600m)の馬体重が発表された。
無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は478kg(+10)。阪神JFで2着に入ったステレンボッシュ(牝3、美浦・国枝栄厩舎)は462kg(-4)。
発走予定時刻は15時40分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 ワイドラトゥール 422(-6)
2 クイーンズウォーク 514(-2)
3 イフェイオン 472(-8)
4 キャットファイト 438(-4)
5 シカゴスティング 434(-6)
6 ハワイアンティアレ 420(0)
7 スウィープフィート 464(-2)
8 コラソンビート 454(+12)
9 アスコリピチェーノ 478(+10)
10 セキトバイースト 438(-4)
11 ライトバック 470(-2)
12 ステレンボッシュ 462(-4)
13 テウメッサ 462(-6)
14 ショウナンマヌエラ 470(+2)
15 エトヴプレ 458(0)
16 セシリエプラージュ 404(-6)
17 マスクオールウィン 490(-2)
18 チェルヴィニア 488(+8)