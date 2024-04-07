¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬½é²ó¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼ºÅÀ¡¡2²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥í¥Ã¥Æ-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê7Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï½é²ó¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼ºÅÀ¡¢2²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó1¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2ÈÖ¡¦À¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î3¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÀî·½ÂÀÁª¼ê¤ØÅê¤²¤¿3µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â³¤¯Ê¡ÅÄ¼þÊ¿Áª¼ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Îº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï2²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2»Íµå¡¢1Ë½Åê¡¢2¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£