愛媛vs岡山 スタメン発表
[4.7 J2第9節](ニンスタ)
※15:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 6 谷岡昌
DF 21 パク・ゴヌ
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 9 ベン・ダンカン
FW 11 藤原悠汰
監督
石丸清隆
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 5 柳育崇
DF 15 本山遥
DF 18 田上大地
DF 88 柳貴博
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
FW 9 グレイソン
FW 11 太田龍之介
控え
GK 13 金山隼樹
DF 4 阿部海大
MF 25 吉尾虹樹
MF 44 仙波大志
FW 8 ガブリエル・シャビエル
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※15:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 6 谷岡昌
DF 21 パク・ゴヌ
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 5 柳育崇
DF 15 本山遥
DF 18 田上大地
DF 88 柳貴博
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
FW 9 グレイソン
FW 11 太田龍之介
控え
GK 13 金山隼樹
DF 4 阿部海大
MF 25 吉尾虹樹
MF 44 仙波大志
FW 8 ガブリエル・シャビエル
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之