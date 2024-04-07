[4.7 J2第9節](ニンスタ)

※15:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 5 前野貴徳

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 1 徳重健太

DF 6 谷岡昌

DF 21 パク・ゴヌ

MF 18 菊地俊介

MF 24 佐藤諒

FW 9 ベン・ダンカン

FW 11 藤原悠汰

監督

石丸清隆

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 5 柳育崇

DF 15 本山遥

DF 18 田上大地

DF 88 柳貴博

MF 14 田部井涼

MF 17 末吉塁

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

FW 9 グレイソン

FW 11 太田龍之介

控え

GK 13 金山隼樹

DF 4 阿部海大

MF 25 吉尾虹樹

MF 44 仙波大志

FW 8 ガブリエル・シャビエル

FW 29 齋藤恵太

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之