讃岐vsYS横浜 スタメン発表
[4.7 J3第8節](ピカスタ)
※14:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 8 森勇人
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
FW 10 川西翔太
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 9 高橋尚紀
MF 20 下川太陽
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 1 佐川亮介
DF 5 大嶋春樹
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 30 小島秀仁
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 20 大竹悠聖
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 17 端野拓馬
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 22 大竹優心
MF 25 西山峻太
MF 33 橋本陸斗
監督
倉貫一毅
※14:00開始
主審:松本大
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 8 森勇人
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
FW 10 川西翔太
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 9 高橋尚紀
MF 20 下川太陽
監督
米山篤志
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 1 佐川亮介
DF 5 大嶋春樹
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 30 小島秀仁
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 20 大竹悠聖
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 17 端野拓馬
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 22 大竹優心
MF 25 西山峻太
MF 33 橋本陸斗
監督
倉貫一毅