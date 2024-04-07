[4.7 J1第7節](ノエスタ)

※14:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 19 初瀬亮

DF 24 酒井高徳

MF 6 扇原貴宏

MF 9 宮代大聖

MF 96 山口蛍

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 22 佐々木大樹

控え

GK 21 新井章太

DF 15 本多勇喜

DF 81 菊池流帆

MF 7 井手口陽介

MF 18 井出遥也

MF 30 山内翔

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 15 上島拓巳

DF 16 加藤蓮

DF 27 松原健

DF 39 渡邊泰基

MF 8 喜田拓也

MF 28 山根陸

MF 29 ナム・テヒ

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 18 水沼宏太

FW 23 宮市亮

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 5 エドゥアルド

DF 13 小池龍太

MF 20 天野純

FW 11 ヤン・マテウス

FW 14 植中朝日

FW 38 村上悠緋

監督

ハリー・キューウェル