神戸vs横浜FM スタメン発表
[4.7 J1第7節](ノエスタ)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 9 宮代大聖
MF 96 山口蛍
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 81 菊池流帆
MF 7 井手口陽介
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 8 喜田拓也
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 18 水沼宏太
FW 23 宮市亮
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 5 エドゥアルド
DF 13 小池龍太
MF 20 天野純
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
FW 38 村上悠緋
監督
ハリー・キューウェル
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 19 初瀬亮
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 9 宮代大聖
MF 96 山口蛍
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 22 佐々木大樹
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 81 菊池流帆
MF 7 井手口陽介
MF 18 井出遥也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 8 喜田拓也
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 18 水沼宏太
FW 23 宮市亮
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 5 エドゥアルド
DF 13 小池龍太
MF 20 天野純
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
FW 38 村上悠緋
監督
ハリー・キューウェル