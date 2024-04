ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年4月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」グッズが続々登場!

5月7日の“粉の日”にお誕生日を迎える「こぎみゅん」のマスコットとスーパーラージぬいぐるみが展開されます。

ほかにも、きゅるきゅるおめめの”きゅるぽて”シリーズのマスコットとぬいぐるみ2種、そして「ハンギョドン」のぬいぐるみ帽子がラインナップ☆

ハンギョドン プレミアムぬいぐるみ帽子

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約27×27×24cm

種類:全2種(ノーマル、まったり)

おでかけやイベントにかぶっていける「ハンギョドン」のぬいぐるみ帽子。

「ノーマル」と目をつぶっている「まったり」の2種類がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ きゅるぽて Mぬいぐるみ“クロミ・こぎみゅん”

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約18×12×22cm

種類:全2種(クロミ、こぎみゅん)

きゅるきゅるなおめめと、ぽてっとしたフォルムがたまらない、オリジナルアート“きゅるぽて”ぬいぐるみ。

手合わせポーズがかわいい「クロミ」と「こぎみゅん」が展開されます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ きゅるぽて Mぬいぐるみ“ハンギョドン・バッドばつ丸”

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約18×12×22cm

種類:全2種(ハンギョドン、バッドばつ丸)

きゅるきゅるなおめめと、ぽてっとしたフォルムの“きゅるぽて”ぬいぐるみ。

人気の男のコキャラクター「ハンギョドン」と「バッドばつ丸」も、ふわふわ素材のぬいぐるみとして登場します☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ きゅるぽて マスコットVol.2

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全4種(ハンギョドン、バッドばつ丸、クロミ、こぎみゅん)

きゅるきゅるなおめめと、ぽてっとしたフォルムがかわいいオリジナルアート“きゅるぽて”。

カバンなどに付けて一緒にお出かけできるマスコット4種類がラインナップされます。

こぎみゅん マスコット

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全4種(エビちゃん、ノーマル、にこにこ、おリボン)

5月7日(粉の日)に誕生日を迎える「こぎみゅん」がプライズに登場。

「こぎみゅん マスコット」は、色々なアイテムを身につけた姿がかわいいマスコットです☆

こぎみゅん スーパーラージぬいぐるみ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約35×31×44cm

種類:全1種(こぎみゅん)

お誕生日が5月7日(粉の日)の「こぎみゅん」がデザインされた、大きいサイズのぬいぐるみ。

思わず抱っこしたくなるサイズ感とかわいらしさです!

「こぎみゅん」や「クロミ」たちの愛らしいマスコットやぬいぐるみ!

今回紹介したセガプライズの「サンリオキャラクターズ」グッズは、2024年4月より全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

