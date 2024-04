ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、編み込みデザインがおしゃれな「ムーミン」フェルトのファブリックボックスを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」フェルトのファブリックボックス

価格:各2,990円(税込)

サイズ:幅約22×奥行約22×高さ25cm(持ち手含めず)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

軽く、扱いやすいフェルト素材を使った、「ムーミン」デザインのファブリックボックス。

おしゃれな編み込みに「スナフキン」と「ムーミン」の抜き型ワッペンをあしらった北欧風デザインです☆

ナチュラルでインテリアに溶け込みやすいカラーなので、季節を問わず使用可能。

ブランケットやスリッパなど、何を入れてもサマになり、インテリアのアクセントにもなってくれます。

持ち手付きで移動も楽にでき、カラーボックスと組み合わせて使える大きさです!

ホワイト

シンプルで使いやすいカラーに、編み込みデザインがアクセントになったファブリックボックス。

木に「ムーミン」のシルエットを抜き型したワッペンが目を引きます☆

カーキ

カーキはナチュラルな印象が高まるカラー。

葉っぱのワッペンに型抜きされた「スナフキン」のシルエットがおしゃれなアクセントになっています!

軽くて扱いやすい、編み込みデザインがおしゃれなファブリックボックス。

「ムーミン」フェルトのファブリックボックスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

