ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キュートなマリンルックに背中の刺繍がスペシャルな、ディズニーデザイン「刺繍シャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍シャツ」

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め

後ろ:ヨーク切替え

生地:<織物>綿100%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキー&フレンズ」デザインのシャツ。

体型を拾いにくく大人が着やすいシルエットで、マリンルックなのがかわいい!

また、ラウンド裾と後ろ長め丈がヒップまわりをカバーしてくれます。

© Disney

左胸には舵をあしらったワッペン風刺繍入り。

襟はストライプ生地で爽やかなアクセントになっています☆

© Disney

後ろにはマリンスタイルの「ミッキー&フレンズ」が大集合◎

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「プルート」、「グーフィー」が、セーラーやボーダー柄の衣装を着て仲良く並んでいます。

© Disney

どこかレトロな雰囲気なのもオシャレなポイント。

前と後ろのデザインのギャップも魅力的です!

© Disney

<素材アップ>

身生地には綿100%のハリのある平織素材が使用されています。

羽織ってもサマになるゆったりサイズ!

かわいいマリンルックに背中の刺繍がスペシャルな、ディズニーデザイン「刺繍シャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

