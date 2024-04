サンエックスの人気キャラクター、昨年20周年を迎えたリラックマより「うみリラきぶん」テーマの新アイテムを2024年4月下旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売される。海で過ごすリラックマたちの新テーマとアイテムを紹介する。2023年に20周年を迎えたリラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

新テーマの「うみリラきぶん」は、「もしもリラックマたちが海で過ごしたら…? ぐうたらするアザラシ、ゆったり泳ぐマナティー、ふよふよ浮かぶクラゲ、おとぼけなマンボウ。リラックマと海の動物ってなんだか似ているかも。美しい海で気持ちよさそうにゆらゆらぐうたらするリラックマたちに癒されるテーマです。あなたもリラックマたちと、たまには流れに身を任せてのんびりゆったりしませんか?」新テーマでは、のんびりと海で過ごすリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマが描かれている。やっぱりのんびり過ごしているように見える海の生物になりきったリラックマたちがかわいい。Wのんびりが癒しポイントになっているが、マンボウになったキイロイトリの顔の出し方はちょっとシュールかも!?新アイテムでは定番のぬいぐるみから、トートバッグやクリアタンブラーなど実用的なものまでラインナップ。淡いブルーを基調にした色使いが、暖かくなってくるこれからの季節に清涼感を与えてくれそうだ。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.