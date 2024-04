2024年6月に上演予定の「中村雅俊芸能生活50周年記念公演」について、上演される舞台のメインビジュアルが発表されました。

1970年代を思わせるレトロなビジュアル

* * * * * * *

記念公演は舞台『どこへ時が流れても〜俺たちのジュークボックス〜』と、コンサートの二本立て

俳優・歌手として長きにわたって活躍する中村雅俊。

芸能生活50周年を迎える今年、記念舞台を上演する予定です。記念舞台の内容は昭和歌謡音楽劇『どこへ時が流れても〜俺たちのジュークボックス〜』と、コンサート『MASATOSHI NAKAMURA LIVE look back with smile , look ahead with pride. 』 の二本立てです。

『どこへ時が流れても〜俺たちのジュークボックス〜』は、書き下ろしの新作音楽劇。中村雅俊の楽曲と同タイトルとなっており、登場人物の心情を昭和歌謡で表現した舞台です。中村雅俊の他、コロッケ、久本雅美、林翔太、土生瑞穂らが出演予定となっています。

今回発表されたメインビジュアルは、中村雅俊がデビューした1970年代の雰囲気が感じられるもの。舞台の設定は現代ながら、レトロでポップなテイストとなっています。上演は6月2日から18にかけての予定。ファンならば見逃せない舞台になりそうです。

【公演概要】

【公演名】 『中村雅俊芸能生活50周年記念公演』

〈 第 1 部 〉 どこへ時が流れても〜俺たちのジュークボックス〜

【上演台本・演出・振付】玉野和紀

【脚本】堤 泰之

【出 演】中村雅俊 コロッケ 久本雅美 林翔太 土生瑞穂/小川菜摘/松田悟志/玉野和紀/田中美佐子(特別出演)

小林美江 我 膳導 兵頭有紀 松島 蘭 千葉さなえ 神谷玲花 小山侑紀 西田雄紀 千葉のぶひろ

〈 第2部 〉 MASATOSHI NAKAMURA LIVE look back with smile look ahead with pride.

【公演日程】2024年6月2日(日)〜18日(火)

【開演時間】12:00/15:00/17:00

【料金(税込)】S席13,000円 A席7,000円

【チケット販売】電話先行予約:4月21日(日)10:00〜17:00

一般販売:4月28日(日)10:00〜

明治座チケットセンター:03-3666-6666(10:00〜17:00)

【会場】明治座(東京都中央区日本橋浜町2-31-1)

【公演サイト】https://www.meijiza.co.jp/info/2024/2024_06/