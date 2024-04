「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は惜しまれながら閉店した白金高輪の人気ブラッスリーが移転し、リニューアルオープンした店。ジビエなど本格的なフランス料理がリーズナブルに楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

haruna(東京・広尾)

2024年2月1日、「haruna(ハルナ)」が白金にオープンしました。2020年に閉店した白金高輪の人気店「ブラッスリー ハルナ」が場所を移転し、名前を変えての新たなスタートです。

Hの文字が入った器はシェフ自らが焼いたもの 写真:お店から

「ブラッスリー ハルナ」は2012年5月に白金高輪にオープン。バス停近くにあり、まるでフランスにあるビストロのようなオシャレな外観を覚えている人もいるかもしれません。リーズナブルな価格ながらクラシックをベースとした本格的なフランス料理が食べられると評判。特にジビエは種類も豊富で、シェフの卓越した技術もあって高い評価を得ていました。

多くの人に惜しまれながら閉店した「ブラッスリー ハルナ」。満を持してファン待望のリニューアルオープンとなりました。

仔牛のロニョン(腎臓)。処理が難しいとされる部位でシェフの丁寧な技が光ります 写真:お店から

場所は東京メトロ・広尾駅から11分、白金高輪駅からは14分ほど。落ち着いた住宅街の中にあり、隠れ家のような趣があります。席数は20席。前店舗とは打って変わって和モダンなイメージの店内で、くつろぎながらおいしいお料理とお酒を心ゆくまで堪能できそうです。営業は、平日はディナータイムのみ、土日はランチからの通しなので、週末の昼飲みにもぴったりですね。

「炭火焼き仔羊ハンバーグ」4,180円 写真:お店から

メニューはアラカルト中心。「ブラッスリー ハルナ」でも好評だったジビエも用意されています。シェフのおすすめは「炭火焼き仔羊ハンバーグ」。香り豊かな仔羊をハンバーグに仕立て、炭火でこんがりと焼きます。香ばしい匂いに食欲がそそられる一皿です。

写真は「北海道産仔羊の炭火焼き」。上質な肉のおいしさが味わえます 写真:お店から

訪れたらぜひ食べてみたいのが「ブーダンノワールの天麩羅」(1,320円)。ブーダンノワールは豚の血で作られたソーセージで、フランスのビストロではポピュラーなメニューの一つ。この定番料理をなんと「haruna」では天ぷらにしてしまいました。

シェフが「どこにもないメニュー」と語るようにオリジナリティあふれる一品。サクサクした衣とねっとりしたソーセージの食感のバランスが絶妙です。

ワインのラインアップの一例 写真:お店から

ワインもシェフの料理に寄り添うものがそろっています。隠れ家のような店で季節の食材を生かした料理の数々とおいしいワインを楽しめば、心から癒やされる時間が過ごせそう。とっておきの場所として通いたくなるレストランです。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆haruna住所 : 東京都港区白金5-12-12 門脇ビル 1FTEL : 080-4084-0867

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post 炭火焼き仔羊のハンバーグは必食! 白金高輪の人気ブラッスリーが移転リニューアルオープン(東京・広尾) first appeared on 食べログマガジン.