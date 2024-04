King & Prince

King & Prince15枚目となるシングル『halfmoon / moooove!!』をCDデビュー6周年の記念日となる5月23日にリリースが決定。そして今作表題曲「halfmoon」がテレビ朝日系オシドラサタデー「東京タワー」の主題歌に決定した。

「東京タワー」 は2001年に刊行された江國香織氏の同名小説が原作。21歳の医大生・小島透と、20歳以上年の離れた人妻・浅野詩史の美しくも許されない愛を描き大ヒット。2005年には黒木瞳×岡田准一で映画化、2014年には韓国でテレビドラマ化もされた。今作は、永瀬演じる21歳の青年・小島透と、20歳以上年の離れた人妻・浅野詩史(板谷由夏)の美しくも許されない愛――その儚く甘美な世界を、現代の東京の最旬スポットを舞台に、令和という新しい時代ならではのストーリーとキャラクターで大胆に描き出された作品となる。大原耕二役に松田元太(Travis Japan)、川野喜美子役にMEGUMIの出演も決定し、伝説の恋愛小説『東京タワー』が日本で初めて連続ドラマ化された超話題作となっている。

新曲「halfmoon」(ハーフムーン)は、小林武史プロデュースによる、愛してはいけない人を愛してしまったことの切なく抑えきれない思いを歌ったバラード曲となっているが、4月20日よる11時からスタートする第1話放送で初公開となる。

また、同じくシングル表題曲「moooove!!」(ムーブ)は、テレビ東京開局60周年連続ドラマ

ドラマプレミア23「95」の主題歌に決定。新進気鋭のアーティストAyumu Imazuの書き下ろしによる世の中のルールや雑音に捉われず、自分の美学を貫き通して力強く前進していくエネルギーに溢れたHIP HOPダンス曲となっているが、4月8日(月)夜11時6分からスタートするドラマプレミア23「95」第1話放送で初公開となる。

商品形態は、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、 Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)と4形態のリリースとなっており、「halfmoon」「moooove!!」を含む全6曲の新曲をそれぞれの形態に収録する。

初回限定盤A付属のDVDには、「halfmoon」のMusic VideoやLip Sync ver.のほか、「halfmoon」Shooting Behind the scenesが収録される。また、初回限定盤B付属のDVDには、「moooove!!」のMusic VideoやDance ver.のほか「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenesが収録される。尚、Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)付属のDVD収録内容は、昨年12月3日幕張メッセで行われたテレビ朝日 ドリームフェスティバル2023出演時のライブパフォーマンス10曲を収録。また、アルバム『ピース』収録曲「かた結び」のSpecial Movieも収録する。【King & Princeコメント】

小林武史さんがプロデュースしてくださった曲なのですが、相手を想う気持ちや会いたい気持ちがありつつも色々な障壁があるから苦しくて切ない、という気持ちがすごく曲に表現されていると思いますし、歌詞もとても真っ直ぐで『東京タワー』のストーリーに寄り添っているなと感じました。ドラマの放送と合わせて、ぜひ楽しみにしてください!