さまざまな瞬間をハイスピードカメラで撮影するYouTubeチャンネルのThe Slow Mo Guysは、「薄いガラスが何枚あれば弾丸を止めることができるのか?」を検証したり、化学反応を駆使して「虹色の炎の竜巻」を作り出したりと、さまざまなスローモーションムービーを公開しています。そんなThe Slow Mo Guysが、映画「スーパーマン リターンズ」のワンシーンにある「スーパーマンが眼球で銃弾を受け止めるシーン」を超スローモーションムービーで再現することに挑戦しています。

Superman’s “Bullet vs Eyeball” Shot at 200,000 FPS - The Slow Mo Guys - YouTubeThe Slow Mo Guysのギャビン氏とダニエル氏の2人が、CGを再現できるか実験するアイデアとして挙げたトピックは2006年に公開された「スーパーマン リターンズ」の1シーン。目の前から銃弾を撃ち込まれたスーパーマンは、全くひるむことなく眼球で銃弾を受け止め、銃弾の方がひしゃげてしまいます。このシーンを再現したムービーを作るために、型となる頭蓋骨と、硬い鉄素材で作られた青い瞳の眼球を用意しています。スーパーマンの眼球と同じように、この作りものの眼球は銃弾よりも硬い素材でできています。実際に取り付けた様子は以下のような感じ。頭蓋骨に埋め込んだ眼球は、ジェル状の物質で固定しています。撮影には最高で毎秒175万コマの速度で撮影可能なハイスピードカメラ「Phantom TMX 7510」が用いられました。銃弾による衝撃や破片などからカメラを保護するため、レンズの正面には防弾ガラスを設置しています。スーパーマンの顔を再現した模型の目の前に銃を設置し、離れた位置から糸を使って発射。発砲音と共に模型の左目部分が損傷し、以下の画像赤枠のように、眼球がはじけ飛んでいることがわかります。左目部分からは模型の中を埋めるジェルが青い液体として流れ出ており、くぼみから裂けるように頭蓋骨の模型にヒビが入っていました。ギャビン氏は「眼球が頭蓋骨より強いとこうなってしまうようです」と語っています。眼球は10歩ほど離れた位置で発見。スーパーマンを再現して青く装飾していた瞳は剥げてしまっています。銃弾が発射されてから眼球に命中するところを超スローモーションで捉えた様子が以下。発火と共に銃弾が撃ち出されています。見事眼球に命中。眼球に当たった弾丸はぺしゃんこにつぶれました。着弾後、銃弾は映画のように眼球で止められることなく、衝撃は眼球を押し出すように進むため、眼球は無事ですが頭蓋骨が割れてしまいました。そこで次のアイデアとして、眼球の後ろにネジ穴を開け、ボルトで板に固定。眼球だけではなく眼を支える器官までもスーパーマンに近い強靱(きょうじん)さを目指しました。頭蓋骨の模型の右目部分に眼球を固定し、再び至近距離から銃弾を撃ち込みました。その結果、左目と同じように瞳は剥げているものの、頭蓋骨が割れたり眼球が吹き飛んだりすることはありませんでした。そして、銃弾は鼻にめり込んだ形で発見されました。ギャビン氏は「過去に、鉄板に弾丸が命中する様子をハイスピードカメラで捉えた際、ライフルの弾丸が着弾する瞬間に回転によって動いていることがわかりました。同じように、銃弾は回転しながら進むため、平らな鉄板では押しつぶされて止まりましたが、丸い眼球だとスライドして鼻に刺さったのだと思います」と推測しています。ただ、鼻から銃弾を摘出すると、映画と同じように眼球に沿うような形で平らに潰れていることがわかりました。ハイスピードカメラで着弾の様子を捉えたものが以下。銃弾は固定された眼球に衝突し、当たった先からぺちゃんこにつぶれていきました。模型を覆うジェル物質は衝撃で剥がれますが、固定した眼球は押し出されることなく、模型も無事です。より着弾の瞬間がキレイに見えるように着弾の角度や模型の見た目を調整した上で映画風の編集をした再チャレンジでは、眼球に当たって銃弾が止まる様子がよくわかります。「スーパーマン リターンズ」のように、眼球目掛けて発射された弾丸。次の瞬間では、弾丸が眼球にめり込んでいるようにも見えます。しかし、銃弾はぺしゃんこになって、スーパーマンのように眼球で止められました。最後に、頭蓋骨の模型を外して眼球だけを固定して銃弾を当てています。眼球に直撃した弾丸は見事に中央から裂けてはじけ飛んでいました。ギャビン氏とダニエル氏は、「スーパーマンの丈夫さを得るためには、特定のパーツだけ強くなるだけでは不十分で、全身がスーパーマンにならなくてはいけません」と結論付けています。