記録と記憶で読み解く 未来へつなぐ平成・昭和ポップス 華原朋美(1)

この連載では、昭和から平成初期にかけて、たくさんの名曲を生み出したアーティストにインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

【写真】「たまに昔の動画を見ると、なんてヘタクソなんだろうって(苦笑)」と当時を振り返る華原さん

今回お話を伺ったのは、1990年代後半に“朋ちゃん”の愛称で人気を博し、来年でアーティストとしてのデビューから丸30年を迎える、華原朋美。’90年代には、自身の代表作とも言える「I BELIEVE」「I’m proud」が連続ミリオンヒット、収録した1stアルバム『LOVE BRACE』も累計250万枚のメガヒットに。その後、しばらくの活動休止を経て、’10年代はカバーアルバム『MEMORIES』が2作連続オリコンTOP10入り、さらに’23年末は関東地方5公演のホールツアーを成功させるなど、今なお音楽を中心とした活動を続けている。

初めて『I’m proud』のメロディーを聞いて「震えが止まらなかった」という

そんな華原朋美のSpotifyでの月間リスナーは常時15万人前後と、彼女のアーティスト歴を踏まえると決して少なくない。まずは本人にストリーミングサービスを使っているのか尋ねてみると、

「実は……あえて使っていません。時代の流れもあるので、自身の楽曲がサブスクで解禁されていることは受け入れていますが、アーティストとしては正直、痛い部分もあって(苦笑)。なので、聴きたいと思ったアーティストの方の楽曲は、ダウンロードで買うようにしています。時代とは逆をいっているのですが(笑)」

このような、あえてラクなほうへ流れようとしない姿勢はインタビューを通して随所に見られた。近年のバラエティ番組での“朋ちゃん”像しか知らない人には、ぜひ読んでいただきたい。

「I’m proud」は初めてメロディーを聞いたとき「震えが止まらなかった」

では、Spotifyの再生回数ランキングを見ていこう。TOP3は、「I’m proud」「I BELIEVE」「Hate tell a lie」と、’90年代にミリオンセラーとなったシングル曲が並んだ。ただし、それぞれ最も人気があったのは、「I’m proud」が’05年発売のシングル「涙の続き」のカップリングに収録されたジャジーな演奏と大人びた歌唱がマッチするバージョン、「I BELIEVE」は、’13年のアルバム『DREAM -Self Cover Best-』に収録されたオーケストラ・バージョン、そして「Hate tell a lie」は、アルバム収録曲をメインとした LIVE録音『DREAM〜CONCERT 2013〜』のパワフルに生まれ変わったバージョン。つまり、いずれも当時大ヒットしたオリジナル音源から進化したものなのだ。

これには、オリジナルの配信が解禁される時期が多少遅れたことや、ニュー・バージョンの音源がストリーミングサービス及び、プレイリストの編成にも力を入れているユニバーサルミュージックからリリースされていることも関係していそうだ。しかし、たとえニュー・バージョンが音楽的に進化していても、「やっぱりオリジナルがいい」と否定的になるファンが多くなってしまうのは、セルフカバーにはよくある傾向だ。にもかかわらず、ニュー・バージョンがこれだけ人気なのは、ファンの思い出を損なわないオリジナルならではの魅力も残しつつ、「より新しいものを聴いてみたい」という期待に応えられるようなアレンジも加わっているからではないだろうか。それぞれの順位について、華原本人に感想を尋ねてみると、

「『I’m proud』は、’96年に発売したオリジナルもとてもカッコいいと思うのですが、’05年版のほうは、それまでの経験を経てから作りあげたもの。だから、これが多く聴かれているということは、当時から変化した“華原朋美”を楽しんで、より共感していただけているのかな、と嬉しくなりました。でも、『I’m proud』は、まずメロディーのみができあがったときに、“なんて素晴らしい曲なんだろう!!”って震えが止まらなかったことを今でも覚えています。それだけ、曲自体が魅力的なんです」

ちなみに、’05年版は原曲よりもキーを下げているのだが、近年、テレビ番組などで本作を披露する際には、またもとの高音キーに戻している。このあたりには、どういった想いがあるのだろうか。

「確かに、キーを下げたバージョンも説得力があってアリだと思いますが、昨年末のコンサートでは、お客さまの思い出を大事にするように心がけたいと思って元のキーに戻し、演奏部分もなるべく当時の音源を使いました。そうしたら、歌のほうも当時より、多少なりとも成長したこともあって、お客さんの心により響いた感触があったんです!」

挫折を経験し今がある。歌と身体のトレーニングを詰んで成長を続ける日々

次に、第2位の「I BELIEVE」ニュー・バージョンについて尋ねてみると、

「『I BELIEVE』のミュージックビデオでは、オーケストラに囲まれて歌っているのですが、私自身、YouTubeで何度も観てしまうほどインパクトがあるんです。この歌のメッセージ性が、’13年当時、歌手活動を復活するまでのストーリーと、ばっちりリンクしているなと感じています。そのころの事務所社長の“常に歌手として進化しなくてはいけないと”いうお考えや、武部聡志さんの丁寧なプロデュースなど、さまざまな方の想いが詰まっていることが、音楽や映像から伝わったんじゃないでしょうか。歌のトレーニングを始めたのも、この少し前からですね」

一方、「Hate tell a lie」が当時も今も人気だということには、ずっと不思議な感覚を抱いているという。

「コンサート以外の営業先で歌う場合に、この曲だけリクエストされることも多いんですよ(笑)。 人気だから必ずセットリストに組み入れるのですが、これはテンポも速くて早口言葉みたいで、歌うのが大変なんです。でも、いろいろな挫折を経験して、ボイストレーニングも続けているので、デビュー当時よりは成長していると思います。パーソナルトレーニングで体幹を整えて、声も出やすくなりました。当時は何も練習しなかったので、たまに昔の動画を見ると、なんてヘタクソなんだろうって呆れちゃいますが(苦笑)、だからこそ、変わらないといけないという気持ちにさせられます」

ほかにも、喉を酷使してしまった日には、「茅乃舎の野菜だしとあごだし」に豚肉を入れて煮込んだスープを飲むようにするなど、喉のケアもしっかりしているとのこと。確かに、華原のInstagramにアップされたTRFのカバー曲「ENGAGED」での豊潤な歌声を聞くと、デビュー当時の可愛く繊細な声しか覚えがない人は驚くことだろう。

「私にとってTRFさんは大先輩であり、『ENGAGED』が収録されているアルバム『dAnce to positive』は、私の青春なんです。歌詞も前向きで、優しさや愛情たっぷりのバラードなので、いつかステージで歌いたいと思って、昨年のコンサートで歌わせていただきました!」

カバー曲が大人気!「DEPARTURES」は「1回だけでも歌いたい」と志願

こうしたカバー曲の評判は、Spotifyの順位からも読み取れる。なんと第4位から第9位まで、数々のヒット・シングルを押しのけて、’10年代に発表したカバー曲がズラリと並んだのだ。いずれも、さまざまなアーティストにカバーされている有名曲だが、その中でも華原のカバーが選ばれるのは、聴いてみたいと思わせる何かがあるからだろう。

特に興味深いのが、’90年代のTKサウンドの代表曲とも言える「DEPARTURES」や「恋しさと せつなさと 心強さと」の2曲が、それぞれ第4位、第6位と上位入りしていること。実際に聴いてみると、まるで水を得た魚のように楽々と歌いこなしていて、歌詞も素直に伝わってくるようだ。

「『DEPARTURES』は、TKファミリーとして台湾で公演を行ったときに、“1回だけでもいいから”とお願いして歌った曲なので思い出深いです。やはり、この歌はTKサウンドの代表作品だと思ったので、アルバムでもカバーさせてほしいと言いました。『恋しさと せつなさと 心強さと』のほうは、篠原涼子さんが’22年の紅白歌合戦にお出になられたことから、私の名前も思い出して、“華原朋美が歌うとどんなんだろう?”って試しに聞かれた方も多かったんじゃないでしょうか」

華原朋美のカバー曲の数々は、それぞれのオリジナル版を好きな人にも受け入れやすく、だからこそ人気が出たのだろう。テレビでは、喜怒哀楽の表情を包み隠さないリアクションばかりが注目されがちだが、こうして音楽の要素だけでも、彼女の歌の世界が存分に堪能できるし、彼女自身の「歌手・華原朋美を成長させていきたい」という想いも、言葉の端々から読み取れる。

次回、インタビュー第2弾では、カバー曲や’23年末に行われたコンサートツアーへの想いも語ってもらった。

【JUJU、中山美穂、工藤静香……華原朋美が「本当に大変でした」というカバーとは 「いつかヴィジュアル系覆面バンド」という野望】へつづく

(取材・文/人と音楽を繋げたい音楽マーケッター・臼井孝)

華原朋美(かはら・ともみ)

千葉県出身、8月17日生まれ。’95年に歌手デビューし、「I BELIEVE」「I'm proud」などミリオンヒットを連発。一時の活動休止を経て、’10年代はカバーアルバム『MEMORIES』が2作連続オリコンTOP10入り。’23年末には関東地方で5公演のホールツアーを成功させた。現在も歌手活動をメインに、女優としてのドラマ出演や、バラエティ番組、CM出演等、多方面で活躍中。来年で歌手デビューから30周年を迎える。Xアカウントは(@kahalatomomi_tk)、Instagramは(@tomomi_kakala)。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



デイリー新潮編集部