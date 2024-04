©️奥本昭久 ©️奥本昭久

紱永英明が、<Hideaki Tokunaga Concert Tour 2024 ALL BEST 3>をJ:COMホール八王子で4月6日に開催、レーベル移籍とライブ作品の発売決定を報告した。<ALL BEST>と名付けられたツアーは、コロナ禍でコンサート活動を中断していた紱永が2022年にコンサートを再開した際に付けられたツアー名。その名の通り大ヒット曲を多数含むベストな選曲のセットリストとなっており、23年には<ALL BEST 2>として全国ホールツアーを行い、24年は3年連続の開催となる。

リリース情報

『Concert Tour 2023 ALL BEST 2』

2024.6.19 Release

【初回限定盤】 2CD+1Blu-ray COZB-2103-2105 7,700円 (税抜価格 ¥7,000)

【通常盤】 2CD COCB-54370-54371 4,400円 (税抜価格 ¥4,000)

【DISC1】

1 青い契り

2 輝きながら…

3 夢を信じて

4 時代

5 駅

6 誰より好きなのに

7 僕のそばに

8 永遠の果てに

9 レイニー ブルー

10 あの日のポセイドン

【DISC2】

1 DAYS

2 情熱

3 Wednesday Moon

4 壊れかけのRadio

5 最後の言い訳

6 Nostalgia

7 魂の願い

8 夢

※2023年12月2日川口総合文化センター リリア メインホールにて収録

ライブ・イベント情報

<Hideaki Tokunaga Concert Tour 2024 ALL BEST 3>

【前半スケジュール】

4月6日(土)J:COMホール八王子 開場15:00/開演16:00

4月13日(土)フェニーチェ堺 大ホール 開場15:15/開演16:00

4月14日(日)フェニーチェ堺 大ホール 開場14:15/開演15:00

4月20日(土)いわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホール 開場15:45/開演16:30

4月21日(日)宇都宮市文化会館 大ホール 開場15:00/開演16:00

5月5日(日祝)フェスティバルホール 開場15:00/開演16:00

5月6日(月休)フェスティバルホール 開場14:00/開演15:00

5月11日(土)さいたま市文化センター 大ホール 開場15:15/開演16:00

5月17日(金)カナモトホール(札幌市民ホール) 開場16:15/開演17:00

5月25日(土)アイプラザ豊橋 開場15:15/開演16:00

5月26日(日)長良川国際会議場メインホール 開場15:15/開演16:00

6月8日(土)四日市市文化会館 第1ホール 開場15:15/開演16:00

6月9日(日)静岡市清水文化会館 マリナート大ホール 開場15:15/開演16:00

6月21日(金)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:45/開演16:30

6月23日(日)市川市文化会館 大ホール 開場15:15/開演16:00

6月28日(金)ロームシアター京都 メインホール 開場16:15/開演17:00

6月29日(土)なら100年会館 大ホール 開場15:15/開演16:00

7月7日(日)高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場16:15/開演17:00

7月13日(土)福岡サンパレス 開場14:15/開演15:00

関連リンク

◆日本コロムビア 紱永英明 特設サイト

◆徳永英明 オフィシャルサイト

◆徳永英明 Facebook

◆徳永英明 Instagram

◆徳永英明 LINE BLOG

この日のコンサートはデビュー曲「レイニー ブルー」や大ヒット曲「壊れかけのRadio」などのシングル作品を中心に構成され、徳永英明のデビューからの軌跡を辿るようなセットリストで満員の観客を沸かせた。また、カヴァーアルバムシリーズ『VOCALIST』にも収録されており、2023年10月に亡くなった谷村新司さん作詞・作曲の「いい日旅立ち」を披露した後のMCでは、「谷村さんとの思い出は語りつくせないくらいあります。天国から見てくれているかな?」と語り、公私ともに親交があった先輩を偲んだ。さらに、レコードレーベルを日本コロムビアへ移籍することが発表され、移籍第1弾作品となるライブCD&Blu-ray作品を発売することが決定した。6月19日にリリースされる作品は、2023年に全国22公演が行われ全公演ソールドアウトしたコンサートツアー<ALL BEST 2>から、12月2日 川口総合文化センター リリア メインホールでの模様を全曲完全収録したライブアルバムだ。ツアータイトルにふさわしくオリジナルヒット曲や『VOCALIST』シリーズなど珠玉のセットリストで行われたコンサートの熱気を余すところなく収録し、さらに初回限定盤には同公演を全曲収録したライブ・ブルーレイが付属。紱永英明の歌への意気込みが現れた「ベスト」が詰まったライブアルバムとなっている。さらに公式YouTubeチャンネルでは、初回限定盤付属Blu-rayに収録される紱永の代表曲「壊れかけのRadio」が先行してフルサイズで公開スタートした。紱永がサビを会場のファンとともに大合唱するシーンは必見だ。この日スタートした2024年のツアーの前半戦は、7月13日の福岡サンパレスまで全国19公演が予定されている。●紱永英明 コメント「この度、日本コロムビアへ移籍しました。本日より開催した全国ツアーでファンの皆さんに会いに行けることを嬉しく思います。そして、デビュー40周年に向けて、ファンの皆さんへ感動を届けたいと思っています。楽しみに待っていてください。」