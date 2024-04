エリザベス・ハーレイ、ヘンリー王子の初めての相手説にコメント

自叙伝『SPARE(原題)』で初体験について赤裸々に綴ったヘンリー王子。その相手ではないかと囁かれたエリザベス・ハーレイが、この度コメント。改めてこのウワサを否定した。PageSixによると、ドラマ『ザ・ロイヤルズ』や『オースティン・パワーズ』シリーズで知られるエリザベスが、現地時間4月3日、人気トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen』で「ばかばかしい話だった!」とコメント。「王子は『彼女はイギリス人、彼女は僕より年上だった。グロスターシャーでの事だった』と書いているけれど、それだけで『おー、エリザベスのことだ』と言われた。おかしな話。ばかみたい」と語ったそうだ。

ヘンリー王子は2023年1月10日に発売した自叙伝の中で、10代で経験した初体験の相手について言及。女性の名前は明かしていないものの、馬をとても愛する年上の女性で、パブの裏の草むらでの事だったと記述。「あっという間に終わり、彼女は僕のおしりを叩いた」「まるで若い種馬のように」扱われたと記していた。王子より19歳年上のエリザベスは、「一度も彼と会ったことがない」と述べ、ホストのアンディ・コーエンに対し、「とてもかっこよくて、アメリカ人だったと書かれて、おー!アンディ・コーエンだと言われるようなものよ」とコメント。いわれのない噂だと語ったそうだ。エリザベスは王子の初体験に関する記述が明らかになった後すぐにもこのウワサを否定。その後、サーシャ・ウォルポールという女性が自ら名乗り出ている。彼女は王子より2歳年上の40歳で、当時チャールズ国王が所有するハイグローヴ邸で厩務員として働いていたという。