ABEMAオリジナルバラエティ番組『緊急渡米!石橋貴明のベースボールのおかげです。』(ABEMA SPECIAL)。

4月4日(木)に放送された同番組では、石橋貴明がサンディエゴ・パドレスのキャンプ地を訪れ、初対面を果たした松井裕樹投手との特別対談が実現した。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

今シーズンから海を渡ってパドレスに移籍し、3月29日(金)に開催された本拠地開幕戦ではさっそくMLB初勝利を収めた松井投手に、MLBとプロ野球のキャンプの違いについて質問。

そのなかで、石橋は「MLBのブルペンでは投球数や時間が限られていると聞いた。プロ野球みたいに100球は投げさせてくれないですよね?」と尋ねると、松井投手は「日本の投手が100球以上投げ込むことは“サムライピッチ”と呼ばれていて、僕も『Noサムライピッチ』と言われました(笑)」と告白した。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

さらに、「そもそもブルペンに入れる時間が15分と決められているので、最大で45球ぐらいしか投げられない。そんななかでも投げたいから『40球投げたい』と言うと、『まぁまぁ…』と渋い顔をされる。そこで『25球か30球』って言うと、『OK』って(笑)。プロ野球だと50球を下回ることがなかったです」と日米の違いを明かした。

石橋は「ブルペンの球数も含めて、MLBのキャンプは全然違うんですね」と衝撃を受けると、松井投手は「MLBのキャンプは休日がないので、投げない日の間隔が空かない。なので、良い感覚は持ち越しやすいです」とMLB流キャンプのメリットを説明した一方で、「休みが欲しいですけど…」と本音をこぼし、石橋と笑い合った。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

さらに、今季からチームメイトとなったダルビッシュ有投手の話題となると、松井投手は「パドレスへの入団が決まってから、ずっといろんなことを教えてもらっていて、僕の精神安定剤みたいになっています。ことあるごとに話しかけてくれるので相談しやすいです」と感謝の気持ちを語り、石橋は「そばに最高のお手本がいるって大きいですよね」とその関係性を称賛した。

そのほかにも、松井投手は今シーズンの目標として「60試合は投げたい」と掲げるとともに、MLBでもクローザーを目指す意気込みを語っていた。