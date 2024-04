アクションスターのジャッキー・チェンが2024年4月7日に70歳の誕生日を迎えました。ジャッキーの出演映画「ライド・オン」が2024年5月31日に公開を迎えることということで、記念として、過去のジャッキー出演映画11作品から選りすぐりの名シーンを70秒に詰め込んだレジェンド映像が公開されました。ジャッキー・チェン生誕70周年記念レジェンド映像 - YouTube

映像に含まれているのは「プロジェクトA」「五福星」「スパルタンX」「香港発活劇エクスプレス 大福星」「ポリス・ストーリー/香港国際警察」「サンダーアーム/龍兄虎弟」「プロジェクトA2/史上最大の標的」「サイクロンZ」「ポリス・ストーリー2 九龍の眼」「プロジェクト・イーグル」「ポリス・ストーリー3」の11作品。また、ジャッキーが1974年公開の「タイガー・プロジェクト/ドラゴンへの道 序章」で初主演を果たしてから50年という記念の年でもあるということで、「ジャッキー・チェン〈4K〉映画祭」の開催も決定しています。「ジャッキー・チェン〈4K〉映画祭」オフィシャルサイトhttps://jackie4k.com/上映されるのは以下の3作品。ジャッキーが監督・脚本・武術指導・主演・主題歌歌唱を担当し、その後のジャッキー映画の方向性を決定づけた「ポリス・ストーリー/香港国際警察」(1985年公開)。サモ・ハン・キンポー監督のもと、ジャッキーが珍しく弁護士役を演じ、香港アクション界の“ゴールデン・トリオ”であるジャッキー、サモ・ハン、ユン・ピョウが本格的に共演した最後の作品である「サイクロンZ」(1988年公開)。フランク・キャプラ監督の「1日だけの淑女」をジャッキー式にリメイクした、香港の映画会社ゴールデン・ハーベスト設立20周年記念作品「奇蹟/ミラクル」(1989年公開)。映画祭は、2024年5月10日(金)から新宿ピカデリーほかにて開催です。また、ベストアルバム「Best Collection 2024 <ジャッキー・チェン生誕70年記念>」の発売も決まりました。歌唱は「少林寺木人拳」の主題歌「ミラクル•ガイ」を歌う謝花義哲さん。最新作「ライド・オン」のサポートソングで、中川翔子さんが作詞を手がけた「Go For It!」も収録されます。ジャッキーの集大成ともいえる映画「ライド・オン」は、2024年5月31日、全国ロードショーです。ジャッキー・チェン50周年記念の集大成映画「ライド・オン」予告編公開 - GIGAZINE◆「ライド・オン」作品情報監督・脚本:ラリー・ヤン出演:ジャッキー・チェン、リウ・ハオツン、グオ・チーリン、ユー・ロングァン、アンディ・オン、ジョイ・ヨン、ユー・アイレイ、シー・シンユー、レイ・ロイ、ウー・ジン配給:ツイン原題:龍馬精神英題:RIDE ON中国公開:2023年4月7日翻訳:小木曽三希子©2023 BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD.,BEIJING HAIRUN PICRURES CO.,LTD.© 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.