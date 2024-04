東京モノレール(東京都港区)は2024年4月11日(木)から「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」を実施します。

サンリオのキャラクター人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」の開催にあわせたイベント。東京モノレールの駅・沿線施設に設置した6つのスタンプを集めた方にはもれなく「サンリオキャラクター大賞」投票シール3票分ほか、A5サイズのオリジナルノートも先着・冊数限定でプレゼントします。

※投票シールはスタンプラリーゴール駅(モノレール浜松町駅・羽田空港第2ターミナル駅)の投票ボードでご使用ください。

※A5サイズオリジナルノートは前期後期ともに2,500冊ずつ用意しています。

また、抽選で3名の方に東京モノレールオリジナルのキキ&ララぬいぐるみセットがあたる「Wチャンス賞」、東京モノレールのホームページ上に記載した「なかよしキャラ名」を見つけると、サンリオキャラクター大賞の投票サイトで1回分投票ができる「なかよしキャラさがし」といった企画も。東京モノレールのキャラクター「モノルン」は、今年も「モノルン×リトルツインスターズ」としてパートナー部門へエントリーしています。

サンリオキャラクター大賞はサンリオの月刊紙「いちご新聞」で1986年にスタート。今年は90キャラクターがエントリーし、WEBやサンリオショップなどからの投票数で順位を決定します。

【サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー】

◆前期:4月11日(木)11時〜4月30日(火)終電

スタンプのキャラクターはポムポムプリン、こぎみゅん、ポチャッコ、バッドばつ丸、ハローキティ、ハンギョドン

◆後期:5月1日(水)11時〜5月25日(土)終電

スタンプのキャラクターはタキシードサム、クロミ、リトルツインスターズ(キキ)、リトルツインスターズ(ララ)、マイメロディ、シナモロール

◆スタンプ設置個所

・モノレール浜松町駅中央改札外(定期券売り場)

・天王洲アイル駅中央改札外

・羽田イノベーションシティ1階インフォメーションセンター(天空橋駅 HICity 口直結)

・羽田エアポートガーデン 2階マルチビジョンサイネージ前(羽田空港第3ターミナル駅2F改札徒歩1分)

・羽田空港第2ターミナル駅北口改札内

・羽田空港第2ターミナル5階「FLIGHT DECK TOKYO」(羽田空港第2ターミナル駅直結)

🄫2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648828