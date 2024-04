King & PrinceがCDデビュー6周年の記念日となる5月23日にリリースする15枚目となるシングル「halfmoon / moooove!!」の表題曲「halfmoon」が、テレビ朝日系オシドラサタデー『東京タワー』の主題歌に決定した。『東京タワー』は2001年に刊行された江國香織氏の同名小説が原作。21歳の医大生・小島透と、20歳以上年の離れた人妻・浅野詩史の美しくも許されない愛を描きヒット。2005年には黒木瞳×岡田准一で映画化、2014年には韓国でテレビドラマ化もされた。

15th シングル「halfmoon / moooove!!」



2024年5月23日 Release■初回限定盤A【CD+DVD】¥1,683(税込) / UPCJ-9052【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3.「Cloudy」【DVD収録内容】・「halfmoon」 Music Video・「halfmoon」 Music Video -Lip Sync ver.-・「halfmoon」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様:スリーブケース付2Dケース仕様■初回限定盤B【CD+DVD】¥1,683(税込) / UPCJ-9053【CD収録内容】M1.「moooove!!」 M2.「halfmoon」 M3. 「Pain」【DVD収録内容】・「moooove!!」 Music Video・「moooove!!」 Music Video -Dance ver.-・「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様:スリーブケース付2Dケース仕様■通常盤(初回プレス)【CD】¥1,177(税込) / UPCJ-9054【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「SPOTLIGHT」仕様:3Pケース※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9054終了後、通常盤/UPCJ-5015に切り替わります。■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)【CD】¥3,350(税込) / PROJ-5907【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「Shake Hands」【DVD】・テレビ朝日 ドリームフェスティバル2023 ライブパフォーマンス※「シンデレラガール」「なにもの」「踊るように人生を。」「LOVE PARADOX」「Key of Heart」「愛し生きること」「MAGIC WORD」「I promise」「TOGETHER WE STAND」「ichiban」収録・「かた結び」Special Movie仕様:三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P※Dear Tiara盤予約受付期間2024年3月22日(金) 20:00〜4月30日(火)23:59・封入特典初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。・初回封入特典初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー視聴期間:2024年5月21日(火) 昼12:00〜 6月4日(火)18:00まで・外付け特典初回限定盤A/特典: フォトカード(A6)初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)通常盤(初回プレス)/特典:ピンバッヂDear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)