フライブルクvsライプツィヒ 試合記録
【ブンデスリーガ第28節】(Europa-Park Stadion)
フライブルク 1-4(前半0-3)ライプツィヒ
<得点者>
[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(59分)
[ラ]アマドゥ・ハイダラ(1分)、ロイス・オペンダ2(18分、44分)、ベンヤミン・シェシュコ(54分)
<警告>
[フ]ルーカス・ヘーラー(64分)、堂安律(79分)、ロランド・サライ(90分+2)
[ラ]ザベル・シュラーガー(64分)、ダビド・ラウム(68分)、ビリ・オルバン(73分)、ベンヤミン・ヘンリヒス(75分)
観衆:33,200人
└堂安律フル出場のフライブルク、ホームでライプツィヒに1-4の大敗…連勝を逃す
フライブルク 1-4(前半0-3)ライプツィヒ
<得点者>
[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(59分)
[ラ]アマドゥ・ハイダラ(1分)、ロイス・オペンダ2(18分、44分)、ベンヤミン・シェシュコ(54分)
<警告>
[フ]ルーカス・ヘーラー(64分)、堂安律(79分)、ロランド・サライ(90分+2)
[ラ]ザベル・シュラーガー(64分)、ダビド・ラウム(68分)、ビリ・オルバン(73分)、ベンヤミン・ヘンリヒス(75分)
観衆:33,200人
└堂安律フル出場のフライブルク、ホームでライプツィヒに1-4の大敗…連勝を逃す