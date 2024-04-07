[4.6 プレミアリーグ第32節](AMEXスタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト ヴェルブルッヘン

DF 2 タリク・ランプティ

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

MF 10 フリオ・エンシソ

MF 13 パスカル・グロス

MF 15 ヤクブ・モデル

MF 20 カルロス・バレバ

MF 24 シモン・アディングラ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 3 イゴール

DF 19 バレンティン・バルコ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 14 アダム・ララーナ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

MF 44 キャメロン・プピオン

FW 9 ジョアン・ペドロ

FW 31 アンス・ファティ

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 18 冨安健洋

MF 5 トーマス・パーティ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります