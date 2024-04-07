ブライトンvsアーセナル スタメン発表
[4.6 プレミアリーグ第32節](AMEXスタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 13 パスカル・グロス
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 アダム・ララーナ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 13 パスカル・グロス
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 アダム・ララーナ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります