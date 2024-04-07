ローマvsラツィオ スタメン発表
[4.6 セリエA第31節](オリンピコ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 14 ディエゴ・ジョレンテ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
DF 69 アンヘリーニョ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 92 ステファン・エル・シャーラウィ
FW 90 ロメル・ルカク
控え
GK 1 ルイ・パトリシオ
GK 63 ピエトロ ボーア
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 3 ディーン・ハイセン
DF 6 クリス・スモーリング
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
DF 43 ラスムス・クリステンセン
MF 20 レナト・サンチェス
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 52 エドアルド・ボーヴェ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 9 タミー・エイブラハム
FW 67 João Costa
監督
ダニエレ・デ・ロッシ
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 18 G. Isaksen
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 17 チーロ・インモービレ
控え
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 19 バレンティン・カステジャノス
監督
イゴール・トゥドール
※25:00開始
<出場メンバー>
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 14 ディエゴ・ジョレンテ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
DF 69 アンヘリーニョ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 92 ステファン・エル・シャーラウィ
控え
GK 1 ルイ・パトリシオ
GK 63 ピエトロ ボーア
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 3 ディーン・ハイセン
DF 6 クリス・スモーリング
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
DF 43 ラスムス・クリステンセン
MF 20 レナト・サンチェス
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 52 エドアルド・ボーヴェ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 9 タミー・エイブラハム
FW 67 João Costa
監督
ダニエレ・デ・ロッシ
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 18 G. Isaksen
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 17 チーロ・インモービレ
控え
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 19 バレンティン・カステジャノス
監督
イゴール・トゥドール
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります