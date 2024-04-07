[4.6 セリエA第31節](オリンピコ)

※25:00開始

<出場メンバー>

[ローマ]

先発

GK 99 ミレ・スビラール

DF 14 ディエゴ・ジョレンテ

DF 19 ゼキ・チェリク

DF 23 ジャンルカ・マンチーニ

DF 69 アンヘリーニョ

MF 4 ブライアン・クリスタンテ

MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ

MF 16 レアンドロ・パレデス

MF 21 パウロ・ディバラ

MF 92 ステファン・エル・シャーラウィ

FW 90 ロメル・ルカク

控え

GK 1 ルイ・パトリシオ

GK 63 ピエトロ ボーア

DF 2 リック・カルスドルプ

DF 3 ディーン・ハイセン

DF 6 クリス・スモーリング

DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ

DF 43 ラスムス・クリステンセン

MF 20 レナト・サンチェス

MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ

MF 52 エドアルド・ボーヴェ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

MF 61 ニッコロ・ピジッリ

FW 9 タミー・エイブラハム

FW 67 João Costa

監督

ダニエレ・デ・ロッシ

[ラツィオ]

先発

GK 35 C. Mandas

DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ

DF 15 ニコロ・カザーレ

DF 34 マリオ・ヒラ

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 6 鎌田大地

MF 7 フェリペ・アンデルソン

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 18 G. Isaksen

MF 77 アダム・マルシッチ

FW 17 チーロ・インモービレ

控え

GK 33 ルイジ セペ

GK 59 D. Renzetti

DF 3 ルカ・ペッレグリーニ

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 23 エルセイド・ヒサイ

MF 10 ルイス・アルベルト

MF 32 ダニーロ・カタルディ

MF 65 ニコロ・ロベッラ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 19 バレンティン・カステジャノス

監督

イゴール・トゥドール

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります