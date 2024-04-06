[4.6 ブンデスリーガ第28節](ヴォイト・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 1 ケビン・ミュラー

DF 5 ベネディクト・ギンバー

DF 6 パトリック・マインカ

DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

MF 3 J. Schöppner

MF 8 エレン・ディンクチ

MF 21 アドリアン・ベック

MF 33 レナード・マロニー

MF 37 ヤン・ニクラス・ベステ

FW 10 ティム・クラインディエンスト

控え

GK 22 V. Eicher

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 4 ティム・ジールスレーベン

MF 16 ケビン・セッサ

MF 17 フロリアン・ピック

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 11 デニス・トマラ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

FW 24 クリスティアン・キュールベッター

監督

フランク・シュミット

[バイエルン]

先発

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 39 マティス・テル

監督

トーマス・トゥヘル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります