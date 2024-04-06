ハイデンハイムvsバイエルン スタメン発表
[4.6 ブンデスリーガ第28節](ヴォイト・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 3 J. Schöppner
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 21 アドリアン・ベック
MF 33 レナード・マロニー
MF 37 ヤン・ニクラス・ベステ
FW 10 ティム・クラインディエンスト
控え
GK 22 V. Eicher
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 4 ティム・ジールスレーベン
MF 16 ケビン・セッサ
MF 17 フロリアン・ピック
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 11 デニス・トマラ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
FW 24 クリスティアン・キュールベッター
監督
フランク・シュミット
[バイエルン]
先発
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 3 J. Schöppner
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 21 アドリアン・ベック
MF 33 レナード・マロニー
FW 10 ティム・クラインディエンスト
控え
GK 22 V. Eicher
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 4 ティム・ジールスレーベン
MF 16 ケビン・セッサ
MF 17 フロリアン・ピック
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 11 デニス・トマラ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
FW 24 クリスティアン・キュールベッター
監督
フランク・シュミット
[バイエルン]
先発
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります