フライブルクvsライプツィヒ スタメン発表
[4.6 ブンデスリーガ第28節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 22 ロランド・サライ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
クリスティアン・シュトライヒ
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 4 ビリ・オルバン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 ダニ・オルモ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 20 シャビ・シモンズ
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 17 ロイス・オペンダ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 21 ヤニス・ブラスビヒ
DF 2 モハメド・シマカン
DF 3 クリストファー・レンツ
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
MF 6 エリフ・エルマス
MF 13 ニコラス・ザイボルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 44 ケビン・カンプル
監督
マルコ・ローゼ
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 34 M. Röhl
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 22 ロランド・サライ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
クリスティアン・シュトライヒ
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 4 ビリ・オルバン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 ダニ・オルモ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 20 シャビ・シモンズ
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 17 ロイス・オペンダ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 21 ヤニス・ブラスビヒ
DF 2 モハメド・シマカン
DF 3 クリストファー・レンツ
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
MF 6 エリフ・エルマス
MF 13 ニコラス・ザイボルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 44 ケビン・カンプル
監督
マルコ・ローゼ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります