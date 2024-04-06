[4.6 ブンデスリーガ第28節](Europa-Park Stadion)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 5 マヌエル・グルデ

DF 14 ヤニク・カイテル

DF 17 ルーカス・キュブラー

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 34 M. Röhl

MF 42 堂安律

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 6 アティッラ・サライ

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 33 J. Makengo

MF 22 ロランド・サライ

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

監督

クリスティアン・シュトライヒ

[ライプツィヒ]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 4 ビリ・オルバン

DF 22 ダビド・ラウム

DF 23 カステッロ・ルケバ

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 7 ダニ・オルモ

MF 8 アマドゥ・ハイダラ

MF 20 シャビ・シモンズ

MF 24 ザベル・シュラーガー

FW 17 ロイス・オペンダ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 21 ヤニス・ブラスビヒ

DF 2 モハメド・シマカン

DF 3 クリストファー・レンツ

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 16 ルーカス・クロスターマン

MF 6 エリフ・エルマス

MF 13 ニコラス・ザイボルト

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 44 ケビン・カンプル

監督

マルコ・ローゼ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります