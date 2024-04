9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバー・MOMOさん(27)が5日、イタリアの人気ブランド『ミュウミュウ』のイベントに登場。ファッションショーで我慢したエピソードを明かしました。

このイベントは、2011 年よりスタートしたミュウミュウのショートフィルムプロジェクト『MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)』上映会の第27弾。今回は、マレーシアの監督兼映画プロデューサーのタン・チュイムイさんが手がける『I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR』が上映されました。

同ブランドのアンバサダーを務めるMOMOさんは、ボルドーカラーのセットアップ姿を披露し「カジュアルな感じもありつつ、ちょっときれいな感じもあるところがポイントです。この色合いに、最近私がハマっていて、気に入ってます」と、ポイントを語りました。

3月に行われた同ブランドの2024年秋冬ファッションショーに出席したというMOMOさん。その日は我慢していたことがあったそうで「ステキなショーだったんですけど、私の衣装がおなかが出る衣装で、1日中食べ物を我慢していて、次の日にスタッフの皆さんでサムギョプサルを大食いしに行きました」と、笑顔で明かしました。