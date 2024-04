俳優の赤楚衛二さん(30)や山本美月さん(32)たちが5日、イタリアの人気ブランド『ミュウミュウ』のイベントに登場、最新ファッションを披露しました。

このイベントは、2011 年よりスタートしたミュウミュウのショートフィルムプロジェクト『MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)』上映会の第27弾。今回は、マレーシアの監督兼映画プロデューサーのタン・チュイムイさんが手がける『I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR』が上映されました。

上映会のフォトコールでは、赤楚さん、山本さんのほか、森星さん(31)、臼田あさ美さん(39)、内田理央さん(32)、蒔田彩珠さん(21)、當真あみさん(17)、作家の川上未映子さん(47)が登場。ブランドのバッグやウェアでコーディネートしたファッションを披露。ボストンバッグを片手にネイビーのセットアップ姿を披露した赤楚衛二さんは「(ボストンバッグが)普段使いにちょうどいいサイズですね。台本とか入れたいです」とお気に入りの様子。

3月に30歳の誕生日を迎えた赤楚さん。今後の目標を聞かれると「20代の頃は新人刑事だったり、新人っていう役が多かったんですけど、これから年を重ねるにつれ、後輩ができる役だったり、上司の役とかもできるようになりたいなと思います。(役の)幅を広げていきたいですね」と明かしました。