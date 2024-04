アンジュルムが全国コンサートツアー<アンジュルム concert tour 2024 spring「Secret secret」>を本日4月6日に森のホール21・大ホール(千葉)よりスタート。夜公演のステージで、ニューシングルの発売と佐々木莉佳子の卒業公演開催を発表した。佐々木莉佳子は2013年にハロプロ研修生に加入し、翌2014年にアンジュルムのメンバーとなり、約11年ハロー!プロジェクトメンバーとして活動してきた。春ツアーの千秋楽公演でもある6月19日の卒業公演をもって、グループ及びハロー!プロジェクトを卒業する。

NEWシングル「美々たる一撃 / うわさのナルシー / THANK YOU,HELLO GOOD BYE」



2024年6月12日(水)リリース発売:アップフロントワークス『美々たる一撃』 作詞:山崎あおい 作曲:大久保薫・星部ショウ 編曲:大久保薫『うわさのナルシー』 作詞:西野蒟蒻 作曲:Ricky Hanley,Caroline Gustavsson,Daniel Sherman 編曲:Daniel Sherman『THANK YOU, HELLO GOOD BYE』 作詞・作曲:中島卓偉 編曲:宮永治郎【初回生産限定盤A】 CD+BD (HKCN- 50807) ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)「美々たる一撃」のMusic Videoの他、Dance Shot Ver. さらにメイキング映像が収録されたBD付き【初回生産限定盤B】 CD+BD (HKCN-50809) ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000) 「うわさのナルシー」のMusic Videoの他、Dance Shot Ver. さらにメイキング映像が収録されたBD付き【初回生産限定盤C】 CD+BD (HKCN-50811) ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)「THANK YOU, HELLO GOOD BYE」のMusic Videoの他、Dance Shot Ver. さらにメイキング映像が収録されたBD付き【初回生産限定盤SP】 CD+BD (HKCN-50813) ¥3,960 (税抜価格¥3,600)2023年12月29日『COUNTDOWN JAPAN 23/24』の映像を収録したBD付き【通常盤A】 CD (HKCN-50815) 定価¥1,300 (税抜価格 ¥1,182)「美々たる一撃」衣装を着用したメンバーのトレーディングカード:メンバーソロ11種+集合1種よりランダムで1枚封入(初回プレスのみ)【通常盤B】 CD (HKCN-50816) 定価 ¥1,300 (税抜価格 ¥1,182)「うわさのナルシー」衣装を着用したメンバーのトレーディングカード:メンバーソロ11種+集合1種よりランダムで1枚封入(初回プレスのみ)【通常盤C】 CD (HKCN-50817) 定価 ¥1,300 (税抜価格 \1,182)「THANK YOU, HELLO GOOD BYE」衣装を着用したメンバーのトレーディングカード:メンバーソロ11種+集合1種よりランダムで1枚封入 (初回プレスのみ)