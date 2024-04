菅原由勢、3月のエールディヴィジ月間ベストイレブンに選出！　全試合先発で3得点2アシスト

エールディヴィジは5日、3月のチーム・オブ・ザ・マンス(月間ベストイレブン)を発表。AZに所属している日本代表DF菅原由勢が同リストに名を連ねた。3月のエールディヴィジはインターナショナルマッチウィークを挟んだ関係で4試合のみの開催となった。菅原は右サイドバックとして全4試合に先発出場し、3ゴール2アシストを記録。初陣となった2日の第24節のスパルタ・ロッテルダム戦(△1−1)では、三戸舜介と斉藤光毅がスタメン出場していたチームを相手に、ボックス右からグラウンダーの一撃を突き刺して先制点を決める。続く10日の第25節エクセルシオール戦(○4−0)では、1点リードで迎えた25分にギリシャ代表FWヴァンゲリス・パヴリディスのゴールをアシスト。17日開催の第26節フォレンダム戦(○4−0)では、1点リードで迎えた30分に自身の放ったシュートがディフレクションしてゴールに吸い込まれると、76分にもペナルティエリア手前やや左寄りの位置からフリーキックをニア上に叩き込む。30日の第27節フィテッセ戦(○2−0)では、53分にコーナーキックでオランダ人MFダニ・デ・ウィットの先制ゴールを演出した。

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 📊



Het Eredivisie Elftal van de Maand maart op basis van Opta data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲



Lees meer 👇https://t.co/iL65iUgE97 pic.twitter.com/RInx3wCFHG